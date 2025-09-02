خبرگزاری کار ایران
فیلم «چای سرد» به زودی در سینماهای کشور اکران می‌شود
فیلم سینمایی” چای سرد” به نویسندگی و کارگردانی امیرقاسم راضی در لیست اکران سینمایی هنر و تجربه قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه فیلم ”چای سرد”، این فیلم سینمایی، به نویسندگی و کارگردانی امیرقاسم راضی، پس از ۲سال انتظار و پیگیری اداری ممتد رفع توقیف و سرانجام مجوز اکران گرفت و به زودی در سینماهای منتخب گروه هنر و تجربه اکران می‌شود. این فیلم که در مقاطع زمانی مختلف در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ موفق به دریافت مجوز ساخت سینمایی و مجوز ساخت ویدئویی شده بود، در سال ۱۴۰۱ و با اتمام همه‌گیری کرونا در کشور، مراحل ساخت خود را آغاز و در روزهای آغازین سال ۱۴۰۲ مراحل فنی و تدوین خود را به پایان رساند. سپس نسخه نهایی توسط شورای پروانه نمایش جهت اکران مورد بازبینی قرار گرفت و اعلام شد که مشکلاتی دارد و باید توسط شورای تطبیق مورد بررسی قرار گیرد و در تیر ماه اعلام شد که مجوز اکران صادر نمی‌شود. سپس با پیگیری‌های ممتد گروه و با تغییر مدیریت در سازمان سینمایی وزارت ارشاد، تعامل بهتری با این فیلم صورت گرفت و فیلم سینمایی ”چای سرد” به نویسندگی و کارگردانی امیرقاسم راضی در لیست اکران سینمایی هنر و تجربه قرار گرفت.

«چای سرد» که چهارمین فیلم بلند سینمایی ساخته امیرقاسم راضی است، داستان خانواده‌ای را روایت می‌کند که مشغول اسباب کشی به منزل جدید هستند، اما حادثه‌ای رخ می‌دهد که جدال با مرگ و زندگی آغاز می‌شود. در شهر جشن چهارشنبه سوری پایان سال است. خسرو تنگی نفس دارد ولی او باید امشب برای رونماییِ فیلم (مستند) خود آماده شود.

از عوامل فیلم ” چای سرد” می‌توان به: مدیر فیلمبرداری: شاهین عراقی، برنامه ریز: طاهره بخشی، دستیار کارگردان: زنده‌یاد اکبر محمدصالحی، تدوین: مسعود فرجام (مدا فیلم استودیو)، صدا بردار: سهیل متولی، طراح صد ا: حسین قورچیان، طراح گریم: حسین صالحیان، طراح صحنه و لباس: امیر قاسم راضی، ساخت دکو: زنده‌یاد اکبر محمدصالحی، موسیقی: آرمان موسی پور، اصلاح رنگ: حمید رضا فطوره چیان، مسترینگ: استودیو ضد نور، عکاس و پشت صحنه: نادر پیرزاد، جلوه‌های ویژه دیجیتالی: سعید بستام، گروه موسیقی خیابانی: میلانو (میلاد نوبخت)، مترجم: سپیده خلیلی، زیر نویس: رضا تاری‌وردی، پوستر و لوگو: مجید برزگر، مدیر روابط عمومی: مجید بیگناه، مدیر تولید: علی آرمان شکیب، مدیر تبلیغات و رسانه: امیر پارسائیان‌مهر و تهیه کننده: امیرقاسم راضی اشاره کرد.

