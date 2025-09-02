نمایشگاه «در آغوش هنر» برگزار میشود/مروری پژوهشی بر سیر اندیشه و آفرینش هنری امیرهوشنگ عاملی
سلسله نمایشگاههای «در آغوش هنر» که تلاشی برای بازخوانی مسیر اندیشه و آفرینش هنری اساتید و چهرههای ماندگار، به آثار امیرهوشنگ عاملی اختصاص یافنه است.
به گزارش ایلنا، نگارخانه تخصصی هنرهای ایرانی اسلامی «ترانه باران» در راستای اهداف پژوهشی خود در صدد برگزاری سلسله نمایشگاههای «در آغوش هنر» برآمده که تلاشی برای بازخوانی مسیر اندیشه و آفرینش هنری اساتید و چهرههای ماندگار است.
نخستین نمایشگاه «در آغوش هنر» به آثار امیرهوشنگ عاملی اختصاص یافته؛ هنرمندی چندوجهی که در تلفیق خوشنویسی، شعر، ادبیات کودک و روایتهای زیباشناختی از جهان پیرامون، زبانی منحصر به فرد و تأثیرگذار به دست آورده. این نمایشگاه با رویکردی پژوهشمحور، بر آن است تا روند تحول فکری، مفهومی و زیباییشناسی در آثار این هنرمند را از خلال اسناد فرهنگی، آثار مکتوب و تجسمی، و گنجینهای از خاطرات فرهنگی به نمایش بگذارد.
عاملی، متولد قزوین در اردیبهشت ۱۳۴۱، بیش از چهار دهه از عمر خود را در گسترهی فرهنگ و ادب این سرزمین گذرانده و با خلق بیش از ۲۳ عنوان کتاب در حوزه شعر، نثر، ادبیات کودک، و نیز تحریر خطوط فاخر در اماکن مقدس چون آرامگاه رودکی و قیصر امینپور، ردپایی ماندگار در حافظهی فرهنگی ایران بر جای نهاده است. فعالیت مستمر او در مطبوعات فرهنگی، بنیانگذاری و مشارکت در انجمنهای ادبی، و خلق آثاری درخشان، گویای سیر پرفراز و نشیب یک ذهن هنرمند در تقابل با تحولات درونی، اجتماعی و تاریخی است.
«در آغوش هنر» فرصتی است برای درنگ در ژرفای آثار عاملی؛ از شعرهای آکنده از حماسه، عرفان و لطافت، تا آثار کودکانهاش که از صداقت و خیال لبریزند. نمایشگاه در کنار آثار خوشنویسی و کتابها، مجموعهای از نسخههای اولیه، دفترهای شخصی، اسناد کمتر دیدهشده و گفتوگوهای شنیداری و نوشتاری را در اختیار مخاطب میگذارد تا تجربهای نزدیک و تحلیلی از روند شکلگیری بیان هنری او فراهم شود.
این نمایشگاه نه صرفاً مروری بر گذشته، بلکه دعوتی است برای گفتوگو میان نسلها، در پناه نوری که هنر، با صداقت، معنا و تداوم خود، بر جان ما میتاباند.
مراسم گشایش نمایشگاه «در آغوش هنر» روز جمعه ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ برگزار میشود و علاقمندان میتوانند برای بازدید از این نمایشگاه در روزهای ۱۵ و ۱۶ شهریور از ساعت ۱۵ الی ۱۹ به آدرس تهران، اقدسیه، عزت الله انتظامی، بعد از چهارراه منجیل، بن بست عباس زاده، پلاک ۳ واحد ۲ نگارخانه ترانه باران مراجعه کنند.