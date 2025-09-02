«پسلرزه» و «سگ» در لندن
فیلمهای کوتاه «پسلرزه» به کارگردانی سیمین محیط و «سگ» به کارگردانی علیرضا هاشمیمقدم و بهزاد آقاجانی به جشنواره پورتوبلوی لندن راه یافتند.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژهها، فیلم کوتاه «پسلرزه» به کارگردانی سیمین محیط و تهیهکنندگی مجید محیط و مهرداد حسنی و فیلم کوتاه «سگ» به کارگردانی مشترک علیرضا هاشمیمقدم و بهزاد آقاجانی و تهیهکنندگی اسماعیل حسنزاده به سیامین دوره جشنواره پورتوبلو در کشور انگلستان راه یافتند.
جشنواره بینالمللی فیلم پورتوبلو portobello در سال ۱۹۹۶ تأسیس شد. این رویداد با عناوینی مانند «بزرگترین جشن فیلم مستقل در اروپا»، «بزرگترین جشنواره سینمایی لندن»، «این جشنواره فیلم پیشگام» و... شناخته میشود و بهترین فیلمهای مستقل، کم بودجه و با ایدههایی تازه را به نمایش میگذارد. این جشنواره، در گذشته شاهد نمایش آثار چهرههای شاخصی چون گای ریچی، شین مدوز و.. بوده است.
این آثار از یکم سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۰ شهریور ۱۴۰۴) در شهر لندن، نمایش داده خواهد شد و جشنواره تا ۲۱ دسامبر (۳۰ شهریور ۱۴۰۴) ادامه خواهد داشت.
در خلاصه داستان «پسلرزه» آمده است: «شیرین، زنی جوان ولی چاق است. او توسط نامزدش، تحتفشار است که وزن خود را پایین بیاورد.»
در خلاصه داستان «سگ» آمده است: «مرد سگکش در ساعات غیرکاریاش به گربهای آسیب میزند. او در تلاش است، جان گربه را نجات دهد.»
مشاور رسانهای آثار, علی کشاورز و پخش بینالملل فیلمها، بر عهده کمپانی سینهراما به مدیریت نشاط باقری است.