کنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی در شهرهای مختلف ایران اجرا شود

رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی با حضور در کنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی در محوطه باز استادیوم آزادی برگزار می‌شود در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره برگزاری کنسرت با ظرفیت شبانه بیش از ۷۵۰۰ نفر گفت: حضور در کنسرتی با این وسعت تجربه یگانه و درخشانی بود و به نظرم این کنسرت همان‌طور که خود آقای قربانی هم اشاره کردند این قابلیت را دارد که گستردگی‌اش در سطح کشور بیشتر باشد.

وی ادامه داد: این تجربه خاص که جمعیتی بالغ بر ۸ هزار نفر همصدا و همدل شوند بسیار ویژه است. امیدوارم که این در سراسر ایران برگزار شود.

رئیس سازمان سینمایی درباره لزوم ایجاد فرصت برابر برای استفاده از امکانات و رویدادهای فرهنگی هنری در سراسر کشور بیان کرد: به نظر می‌رسد امکان چنین تجربه‌ای که الان در تهران انجام شده و از شهرستان‌ها هم مخاطب دارد، می‌تواند در اقصی نقاط کشور تکرار شود و این حق همه مردم ایران است که با این کنسرت فاخر و باکیفیت همدل و همنوا شوند.

