آمار فروش چند نمایش‌ در تهران

به گزارش ایلنا، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های «محیط زیست»، «نیمه تاریک ماه»، «الف لیله و لیله»، «بی خوابی مردمان نجیب»، «ایرج زهره منوچهر»، «اعترافاتی درباره زنان»، «پیانیست»، «هتل ترانسیلوانیا»، «کارخانه هیولاها» و…که در شهریورماه سال جاری در سالن‌های شماره ۱.۲ و ۳ پردیس تئاتر شهرزاد به صحنه رفتند، به تفکیک اجراها مشخص شد.

بنابراین گزارش، پردیس تئاتر شهرزاد از مردادماه میزبان گروه‌های مطرح تئاتری و استقبال بی‌نظیر تماشاگران از آثار این مجموعه است. طبق این گزارش پردیس تئاتر شهرزاد طی ۱۵مرداد تا۱۵ شهریور ماه سال جاری میزبان۲۷هزار و۵۷۰ تماشاگر و فروشی معادل ۱۲ میلیارد و ۷۲۸ میلیون بوده است.

«نیمه تاریک ماه» ۴میلیاردی شد

نمایش «نیمه تاریک ماه» به کارگردانی داود بنی اردلان در سالن شماره۲ با ظرفیت ۲۷۴تماشاگر و قیمت بلیت ۳۵۰ و ۵۰۰ هزار تومان، و با ۲۸ اجرا توانست با میزبانی از ۷.۸۴۳ تماشاگر به فروشی معادل ۳.۸۱۵، ۲۸۹.۵۰۰ تومان دست پیدا کند. اجرای این نمایش همچنان ادامه دارد. این نمایش با استقبال بی‌نظیر تماشاگران روزهای پایانی هفته به صورت دو اجرا و شنبه‌ها نیز روی صحنه می‌رود.

«الف لیله و لیله» با احسان عبدی‌پور

نمایش «الف لیله و لیله» به نویسندگی و طراحی احسان عبدی پورکه از ۳ شهریور در سالن شماره ۱ با ظرفیت ۳۶۰ تماشاگر و قیمت بلیت ۵۰۰ هزار تومان روی صحنه رفته؛ طی ۱۰ روز با ۲۳ سانس و میزبانی از ۵۶۳۳ تماشاگر، توانست به فروشی معادل ۲ میلیارد و ۹۹۴ میلیون تومان دست پیدا کند. لازم به ذکر است که این اجرا با استقبال بی‌نظیر تماشاگران هر روز ساعت ۲۱:۳۰.۱۷ و ۲۳ روی صحنه می‌رود.

شب قصه و ترانه «الف لیله ولیله» هنگامه‌ای از نقل و قصه و موسیقی است که با حضور کاراکترهای نظیر غلام فرج‌زاده، داریوش غریب‌زاده، حمید آتشچی، ناصر نوری، حسین محمودی، آراد عبدی‌پور، زهرا آفیسی روی صحنه می‌رود.

«بی خوابی مردمان نجیب» با حیدو هدایتی

نمایش «بی خوابی مردمان نجیب» که به کارگردانی سام موسایی در سالن شماره۱ با ظرفیت ۳۶۰ تماشاگر و قیمت بلیت ۵۵۰ و۸۸۰هزار تومان روی صحنه رفت؛ با ۱۲ اجرا و میزبانی از ۳۲۱۹ تماشاگر فروشی معادل ۲.۵۸۸، ۶۰۰.۰۰۰تومان داشته است. این نمایش تا ۲۰ شهریور ماه روی صحنه خواهد رفت. در این نمایش حیدو هدایتی خواننده مطرح برای نخستین بار به عنوان بازیگر در کنار زیبا کناروندی و سام موسایی به ایفای نقش می‌پردازد.

«ایرج زهره منوچهر»

نمایش «ایرج زهره منوچهر» به کارگردانی مهرداد آبجار نیز در سالن شماره ۲ و قیمت بلیت ۲۰۰ و۵۰۰ هزار تومان، در دور جدید از یکم شهریور ماه و با ۹ اجرا توانست با میزبانی از ۲.۵۶۱تماشاگر فروشی معادل ۱.۱۰۰، ۳۱۹.۰۰۰ تومان داشته باشد. لازم به ذکرست که این نمایش در مجموع هفت دوره تمدید از ۲۰ میلیارد فروش عبور کرده است.

«محیط زیست» با رسول کاهانی

نمایش «محیط زیست» به کارگردانی رسول کاهانی نیز در سالن شماره ۲ و قیمت بلیت۴۰۰.۰۰۰ و ۳۵۰.۰۰۰ تومان، با ۲۸اجرا توانست با میزبانی از ۴.۱۳۱ تماشاگر فروشی معادل ۱.۵۸۹، ۲۶۳.۵۰۰ تومان داشته باشد. این نمایش از ۱۸تیر تا ۱۷ مرداد روی صحنه رفت.

شهروز دل افکار و «اعترافاتی درباره زنان»

نمایش «اعترافاتی درباره زنان» به کارگردانی شهروز دل افکار در سالن شماره ۳ با ظرفیت۱۱۰ تماشاگر و قیمت بلیت۴۰۰.۰۰۰ و ۳۵۰.۰۰۰ تومان، با ۸ اجرا توانست با میزبانی از ۸۱۷ تماشاگر فروشی معادل ۳۱۲.۹۸۴، ۶۵۰داشته باشد.

«پیانیست»

نمایش «پیانیست» به کارگردانی محمد حسین خادمی در سالن شماره ۳ با ظرفیت ۱۱۰ تماشاگر و قیمت بلیت ۳۰۰.۰۰۰ و ۲۵۰.۰۰۰ تومان، با ۱۹ اجرا توانست با میزبانی از ۸۱۷ تماشاگر فروشی معادل ۳۱۲.۹۸۴، ۶۵۰داشته باشد.

«هتل ترانسیلوانیا» و «کارخانه هیولاها»

دو نمایش «هتل ترانسیلوانیا» و «کارخانه هیولاها» به کارگردانی امین گلستانه نیز که ویژه کودک و نوجوان است، از ۲۰مرداد ماه در سالن شماره ۱ با ظرفیت ۳۶۰ تماشاگر و قیمت بلیت ۲۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان؛ به ترتیب طی ۹ اجرا و میزبانی از ۱.۲۲۶ تماشاگر، توانست به فروشی معادل ۴۱۵.۲۷۰، ۶۲۵ تومان دست پیدا کند. «کارخانه هیولاها» نیز از۲۰مرداد ماه طی ۱۴ اجرا و میزبانی از ۲.۰۴۳ تماشاگر فروشی معادل ۸۴۰.۷۲۴، ۵۰۰۰ داشته است. لازم به ذکر است که این اجراها ادامه خواهند داشت.

