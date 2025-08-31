خبرگزاری کار ایران
تمدید مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره «مهر»
مهلت ارسال فیلم‌های کوتاه (تا ۱۵ دقیقه) در قالب‌های داستانی، مستند، انیمیشن و تجربی با موضوع «مادر» به دومین جشنواره بین‌المللی «مهر» تا دهم شهریور ماه تمدید شد.

به گزارش ایلنا، این جشنواره توسط خانه فرهنگ و هنر مهر و ماه با همکاری کمپانی «مادمووی» از ۴ تا ۱۲ مهر ماه در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار خواهد شد و تورج اصلانی دبیری بخش فیلم آن را بر عهده دارد. تاکنون بیش از ۱۵۰ فیلم برای حضور در این رویداد ثبت‌نام کرده‌اند.

هیأت داوران جشنواره متشکل از تهمینه میلانی (ایران)، گیورگی اواشویلی (گرجستان)، صدیق برمک (افغانستان)، سامان سالور (ایران) و زهراء غندور (عراق) است.

جوایز دومین جشنواره «مهر» شامل بهترین فیلم کوتاه داستانی، مستند، انیمیشن، تجربی، بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، بهترین دستاورد فنی و هنری (به همراه دیپلم افتخار)، جایزه بزرگ جشنواره (به همراه دیپلم افتخار و تندیس مهر) و همچنین «جایزه استعداد ویژه ماد» شامل نشان ماد و بورسیه یک‌ساله دوره تخصصی فیلمبرداری با مدرک معتبر خواهد بود.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق ایمیل maadmovieco@gmail.com، سایت mehrfestival.com، شماره تلگرام 09966550142 و آیدی t.me/maadmovie ارسال کنند.

گلبرگ سیر