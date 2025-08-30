«مکافات» روی میز تدوین/ فیلمی کوتاه با موضوع جنگ ۱۲ روزه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلمبرداری فیلم کوتاه «مکافات» به نویسندگی و کارگردانی پیام حنفی و تهیه‌کنندگی علیرضا طحان زاده که در شهر یزد جلوی دوربین رفته بود، پس از چند جلسه به پایان رسید و روی میز تدوین علیرضا ناظمیان قرار گرفت.

همچنین از پوستر این فیلم کوتاه با طراحی معین مهربان رونمایی شد.

این فیلم کوتاه با روایت قصه‌ای اجتماعی از جنگ دوازده روزه به زودی برای حضور در جشنواره‌های داخلی و خارجی آماده نمایش می‌شود.

در خلاصه داستان «مکافات» آمده است: شاهین یک هنرمندی است که جنگ دوازده روزه زندگی هنریش را به مخاطره میکشد و با چالشهای جدید روبرو میشود و….

عوامل تولید فیلم کوتاه «مکافات» به شرح زیر است:

تهیه کننده: علیرضا طحان زاده، نویسنده و کارگردان: پیام حنفی، بازیگران: جمال دهقان، ستاره توانگر، بازیگر کودک: محمد کیان شیخ زاده، مدیر فیلمبرداری: رامین راستجو، تدوین و اصلاح رنگ: علیرضا ناظمیان، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: مهدیس باقیان، مدیر صدابرداری: سلمان دهقانی، دستیار تهیه کننده: شیما براتی، بازنویسی فیلمنامه: بهاره به مهر، طراح گریم: محمد مهدی هدایتی، منشی صحنه: نازنین زهرا خادمی، مدیر تولید: علی شیخ زاده، جانشین تولید: محمدعلی صادقیان، طراح صحنه: دانیال نجفی، طراح لباس: نازنین جلیلیان، دستیار اول فیلمبردار: علی جبینیان، دستیاران: ابولفضل جلالی پندر سید پارسا حیدپور، مجریان گریم: پرنیا رکن الدینی علی کریمی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: مریم کارگر، تدارکات: وحید ابویی، سرمایه‌گذار: شهر لاستیک حضرتی، لوازم خانگی منصورخان، پشتیبانی فنی: تجهیزات سینمایی افضلی، طراح پوستر: معین مهربان، مدیر روابط عمومی: فاطیما موسوی

