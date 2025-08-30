«پریسا» آماده نمایش شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی پروژه، «پریسا» روایتی انسانی از کودکی تا جوانی زنی است که تجربه‌های تلخ و مقاومت‌هایش الهام‌بخش بسیاری بوده است.

پریسا، که پیش‌تر در فیلم «قهرمان» ساخته اصغر فرهادی نیز ایفای نقش کرده، در این مستند برای نخستین‌بار روایت زندگی شخصی خود را بازگو می‌کند.

عوامل مستند «پریسا»:

کارگردان: راحله کرمی، تهیه‌کننده: کامیار خطیبی، گروه فیلم‌برداری: رضا اشرفی، امین سروری، تدوین و اصلاح رنگ: مبین نامور، پخش‌کننده: سولماز اعتماد، مشاور رسانه‌ای: زهره کردلو.

انتهای پیام/