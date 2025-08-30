خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«پریسا» آماده نمایش شد

«پریسا» آماده نمایش شد
کد خبر : 1679849
لینک کوتاه کپی شد.

مستند «پریسا» به کارگردانی راحله کرمی و تهیه‌کنندگی کامیار خطیبی پس از پایان مراحل تولید، آماده نمایش شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی پروژه، «پریسا» روایتی انسانی از کودکی تا جوانی زنی است که تجربه‌های تلخ و مقاومت‌هایش الهام‌بخش بسیاری بوده است.

پریسا، که پیش‌تر در فیلم «قهرمان» ساخته اصغر فرهادی نیز ایفای نقش کرده، در این مستند برای نخستین‌بار روایت زندگی شخصی خود را بازگو می‌کند.

عوامل مستند «پریسا»:

کارگردان: راحله کرمی، تهیه‌کننده: کامیار خطیبی، گروه فیلم‌برداری: رضا اشرفی، امین سروری، تدوین و اصلاح رنگ: مبین نامور، پخش‌کننده: سولماز اعتماد،  مشاور رسانه‌ای: زهره کردلو.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور