خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی؛ روشنای روح ایران و تداوم فرهنگ جاودان

چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی؛ روشنای روح ایران و تداوم فرهنگ جاودان
کد خبر : 1679827
لینک کوتاه کپی شد.

سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به مناسبت برگزاری چهارمین همایش چهره های ماندگار میراث‌فرهنگی در روزنامه شرق نوشت: فرهنگ ایران، بنیاد هویت و ستون فقرات انسجام تاریخی این ملت است. آنچه امروز ایران را ایران می‌سازد، صرفاً جغرافیا و مرزهای فیزیکی نیست، بلکه روحی است که در هنر، اندیشه، اسطوره‌ها و میراث چهره‌های ماندگار متجلی شده است. این چهره‌ها، فراتر از افراد عادی، الهام‌بخش و راهنمای جامعه‌اند و نقش تعیین‌کننده‌ای در روشن نگه‌داشتن مسیر فرهنگ و تاریخ ایران دارند.

به گزارش ایلنا، چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی، حافظان هویت و نماد انسجام اجتماعی و فرهنگی ایران‌اند. حضور آنان در طول تاریخ، همواره زمینه‌ساز تحول، خلاقیت و تداوم فرهنگی بوده است. انسان‌های بزرگ، پس از پایان حیات زمینی، با آثار و اندیشه‌های خود مسیرهای نوین فرهنگی می‌گشایند و جامعه را به سوی تعالی هدایت می‌کنند. استاد فرشچیان نمونه‌ای شاخص است؛ هرچند جسم او در میان ما نیست، اما آثار و اندیشه‌هایش همچون سرچشمه‌ای زلال، نسل‌ها را سیراب می‌کند و فرهنگ ایران را زنده و پویا نگه می‌دارد.

ایران، فراتر از یک سرزمین، دارای روحی است که در اسطوره‌ها، شعرها، مشاهیر و مفاخرش تجلی یافته است. هر گوشه از این سرزمین، از پاسارگاد و تخت‌جمشید تا کرمان و سیستان، شاهدی بر شکوه و عظمت تمدن ایرانی است. میراث ملموس و ناملموس، سند ارزش‌های تمدنی و فرهنگی ماست و چهره‌های ماندگار، پلی میان میراث گذشته و مسیر آینده هستند؛ آنان چراغ راه نسل‌های آینده‌اند و هویت ملی ما را شکل می‌دهند.

این سرمایه‌های انسانی، نه تنها میراث‌فرهنگی را حفظ می‌کنند، بلکه با آثار و اندیشه‌های خود، مسیر تداوم و تعالی فرهنگی ایران را هموار می‌سازند. استادان، هنرمندان، شاعران و پژوهشگران برجسته، نماد تعهد جامعه ایرانی به پاسداشت تاریخ و فرهنگ‌اند و حضور آنان، یادآور زنده بودن روح ایران در طول تاریخ است. آنان با خلاقیت، تعهد و اندیشه خود، جریان‌های فرهنگی و هنری را استمرار می‌بخشند و هویت ملی را مستحکم می‌کنند.

فرهنگ ایران، چشمه‌ای جوشان است که هیچگاه خشک نمی‌شود. هزار سال پس از فردوسی، آثار او همچنان الهام‌بخش و زنده است. امروز نیز چهره‌های برجسته فرهنگ و هنر، پیام ایران پایدار و زنده را منتقل می‌کنند. بازشناسی و پاسداشت چهره‌های ماندگار، نه تنها یادآور بزرگی آنان است، بلکه تضمین‌کننده استمرار هویت ملی و فرهنگی ایران است.

چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی، منبع نور و الهام‌اند که مسیر فرهنگ ایران را روشن می‌کنند و تاریخ این سرزمین را جاودانه می‌سازند. پاسداشت آنان، پاسداشت روح ایران است؛ روحی که در آثار، افکار و اندیشه‌های این بزرگواران تجلی یافته و به نسل‌های آینده منتقل می‌شود. این پاسداشت، یادآور جریان مستمر و پویا بودن فرهنگ ایران است؛ فرهنگی که نسل‌ها را تغذیه می‌کند، الهام می‌بخشد و هویت ملی را حفظ می‌کند.

تداوم فرهنگ ایران، به حضور و اندیشه چهره‌های ماندگار وابسته است. آنان نه تنها سرمایه‌های انسانی و فرهنگی ملت‌اند، بلکه چراغ راه تاریخ و مایه اقتدار فرهنگی ایران هستند. ثبت و پاسداشت این شخصیت‌ها، نماد احترام و التزام جامعه به میراث ملی و فرهنگی است. چهره‌های ماندگار، پلی میان گذشته و آینده‌اند و مسیر تعالی فرهنگی ایران را هموار می‌کنند. آنان راهنمای جامعه در مسیر شکوفایی و استمرار فرهنگ ایران هستند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور