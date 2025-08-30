چهرههای ماندگار میراثفرهنگی؛ روشنای روح ایران و تداوم فرهنگ جاودان
سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به مناسبت برگزاری چهارمین همایش چهره های ماندگار میراثفرهنگی در روزنامه شرق نوشت: فرهنگ ایران، بنیاد هویت و ستون فقرات انسجام تاریخی این ملت است. آنچه امروز ایران را ایران میسازد، صرفاً جغرافیا و مرزهای فیزیکی نیست، بلکه روحی است که در هنر، اندیشه، اسطورهها و میراث چهرههای ماندگار متجلی شده است. این چهرهها، فراتر از افراد عادی، الهامبخش و راهنمای جامعهاند و نقش تعیینکنندهای در روشن نگهداشتن مسیر فرهنگ و تاریخ ایران دارند.
به گزارش ایلنا، چهرههای ماندگار میراثفرهنگی، حافظان هویت و نماد انسجام اجتماعی و فرهنگی ایراناند. حضور آنان در طول تاریخ، همواره زمینهساز تحول، خلاقیت و تداوم فرهنگی بوده است. انسانهای بزرگ، پس از پایان حیات زمینی، با آثار و اندیشههای خود مسیرهای نوین فرهنگی میگشایند و جامعه را به سوی تعالی هدایت میکنند. استاد فرشچیان نمونهای شاخص است؛ هرچند جسم او در میان ما نیست، اما آثار و اندیشههایش همچون سرچشمهای زلال، نسلها را سیراب میکند و فرهنگ ایران را زنده و پویا نگه میدارد.
ایران، فراتر از یک سرزمین، دارای روحی است که در اسطورهها، شعرها، مشاهیر و مفاخرش تجلی یافته است. هر گوشه از این سرزمین، از پاسارگاد و تختجمشید تا کرمان و سیستان، شاهدی بر شکوه و عظمت تمدن ایرانی است. میراث ملموس و ناملموس، سند ارزشهای تمدنی و فرهنگی ماست و چهرههای ماندگار، پلی میان میراث گذشته و مسیر آینده هستند؛ آنان چراغ راه نسلهای آیندهاند و هویت ملی ما را شکل میدهند.
این سرمایههای انسانی، نه تنها میراثفرهنگی را حفظ میکنند، بلکه با آثار و اندیشههای خود، مسیر تداوم و تعالی فرهنگی ایران را هموار میسازند. استادان، هنرمندان، شاعران و پژوهشگران برجسته، نماد تعهد جامعه ایرانی به پاسداشت تاریخ و فرهنگاند و حضور آنان، یادآور زنده بودن روح ایران در طول تاریخ است. آنان با خلاقیت، تعهد و اندیشه خود، جریانهای فرهنگی و هنری را استمرار میبخشند و هویت ملی را مستحکم میکنند.
فرهنگ ایران، چشمهای جوشان است که هیچگاه خشک نمیشود. هزار سال پس از فردوسی، آثار او همچنان الهامبخش و زنده است. امروز نیز چهرههای برجسته فرهنگ و هنر، پیام ایران پایدار و زنده را منتقل میکنند. بازشناسی و پاسداشت چهرههای ماندگار، نه تنها یادآور بزرگی آنان است، بلکه تضمینکننده استمرار هویت ملی و فرهنگی ایران است.
چهرههای ماندگار میراثفرهنگی، منبع نور و الهاماند که مسیر فرهنگ ایران را روشن میکنند و تاریخ این سرزمین را جاودانه میسازند. پاسداشت آنان، پاسداشت روح ایران است؛ روحی که در آثار، افکار و اندیشههای این بزرگواران تجلی یافته و به نسلهای آینده منتقل میشود. این پاسداشت، یادآور جریان مستمر و پویا بودن فرهنگ ایران است؛ فرهنگی که نسلها را تغذیه میکند، الهام میبخشد و هویت ملی را حفظ میکند.
تداوم فرهنگ ایران، به حضور و اندیشه چهرههای ماندگار وابسته است. آنان نه تنها سرمایههای انسانی و فرهنگی ملتاند، بلکه چراغ راه تاریخ و مایه اقتدار فرهنگی ایران هستند. ثبت و پاسداشت این شخصیتها، نماد احترام و التزام جامعه به میراث ملی و فرهنگی است. چهرههای ماندگار، پلی میان گذشته و آیندهاند و مسیر تعالی فرهنگی ایران را هموار میکنند. آنان راهنمای جامعه در مسیر شکوفایی و استمرار فرهنگ ایران هستند.