«ناتوردشت» از چهارشنبه در سینماهای کشور/ رونمایی از پوستر
پوستر فیلم سینمایی «ناتوِدشت» در آستانه اکران در سینماهای سراسر کشور رونمایی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، در آستانه آغاز اکران فیلم سینمایی «ناتورِدشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیه‌کنندگی مهدی فرجی از پوستر رسمی آن با طرحی از شکوفه بیاتی رونمایی شد.

این فیلم سینمایی که در ژانر اجتماعی ساخته شده در چهل‌و سومین جشنواره فیلم فجر از سوی منتقدان و اهالی رسانه با استقبال خوبی مواجه شد و در میان آثار برتر از نگاه مخاطبان قرار داشت و از چهارشنبه ۱۲ شهریور راهی سینماها می‌شود.

هادی حجازی‌فر، میرسعید مولویان، شبنم قربانی، بابک کریمی، سیدعلی صالحی، امیر دژاکام، اردشیر رستمی، حسین شریفی، ترنم کرمانیان، ارغوان عزیزی، با حضور افتخاری سعید آقاخانی و هنرمندی علی مصفا ترکیب بازیگران این فیلم را تشکیل می‌دهند.

«ناتورِدشت» محصول سازمان سینمایی سوره محسوب می‌شود که روایتی ملتهب و واقعی، از داستان گم‌شدن یسنا دختر ۴ ساله کلاله‌ای را به تصویر می‌کشد.

پخش این فیلم را بهمن سبز برعهده دارد.

