لرستان شناسنامه و غیرت ایران است/ ثبتجهانی درههای خرمآباد، نقطه عطفی در تاریخ فرهنگی و هویتی کشور
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تأکید بر اهمیت تاریخی و تمدنی لرستان در مراسم جشن مردمی ثبتجهانی درههای خرمآباد، گفت: این ثبتجهانی نه تنها افتخار لرستان و ایران، بلکه گامی بزرگ در معرفی هویت تاریخی ایران به جهانیان است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در مراسم جشن مردمی ثبتجهانی درههای خرمآباد که در باغ گلستان قلعه فلکالافلاک برگزار شد، با تأکید بر جایگاه ویژه لرستان در تاریخ و هویت ایران، اظهار داشت: امروز روز جشن و سرور مردم لرستان است؛ جشنی که فراتر از خرمآباد و لرستان، نمادی از هویت و فرهنگ ایران و حتی مردم جهان است. حضور در این جغرافیا یادآور غرور و غیرت ایرانیان است.
وی با اشاره به جایگاه لرستان در مقاومت ملی افزود: شهدای بسیاری از این دیار در دفاع از ایران، انقلاب و اسلام تقدیم شدهاند. مردم لرستان با مقاومت تاریخی خود در برابر دشمنان ایران زمین، الگویی ارزشمند ارائه کردهاند و به این دلیل سر تعظیم به شهدای بزرگ این سرزمین فرود میآوریم.
صالحیامیری سپس به اهمیت هویت تاریخی لرستان اشاره کرد و ادامه داد: امروز نه تنها از یک دره یا یک جغرافیا سخن میگوییم، بلکه از هویت ایران حرف میزنیم. این درهها، قلعهها و دهها اثر تاریخی و طبیعی استان، شناسنامه هویت فرهنگی ایران زمین هستند.
او با معرفی آثار شاخص استان افزود: در خرمآباد، قلعه فلکالافلاک، نماد عصر ساسانی، میدرخشد؛ در بروجرد، مسجد جامع، یکی از زیباترین مساجد تاریخی کشور است؛ در درود، دریاچه گهر؛ در اثنا، امامزاده قاسم؛ در پل دختر، پل گاومیشان؛ در معمولان، پل کلهر؛ در قلعه مظفری و در نورآباد، امامزاده ابراهیم و در چگینی، پل کشکان. فرهنگ و تمدن استان همچون خورشیدی میدرخشد و حرارت میدهد.
وی با تأکید بر مسیر توسعه استان اظهار داشت: لرستان امروز در آستانه تحولی بزرگ قرار دارد. همه مسئولان و مردم باید با وفاق، همدلی و همکاری در مسیر توسعه حرکت کنند. هرگونه رفتار نفاقآلود از ملت نیست و انسجام ملی کلید دستیابی به توسعه پایدار است.
وزیر میراثفرهنگی پیام دولت را نیز چنین بیان کرد: دولت در سراسر کشور حضور دارد تا پیام وفاق، همدلی، تلاش و پاسخگویی به مطالبات مردم را ابلاغ کند. ما از کمبودها و مشکلات مطلع هستیم و به نمایندگی از دولت، از مردم لرستان عذرخواهی میکنیم. پس از عبور از چالشهای موجود، بسترهای جدید توسعه و زندگی شرافتمندانه را فراهم خواهیم کرد. رضایت مردم بنیان حرکت دولت و موتور محرکه توسعه است.
صالحیامیری به جایگاه لرستان در تاریخ بشر اشاره کرد و افزود: با اثبات قدمت تاریخی درههای خرمآباد به ۶۳ هزار سال، میتوان آغاز زیست بشر را در این منطقه دانست، که این موضوع تحولی بنیادین در نظریههای باستانشناسی و انسانشناسی جهان ایجاد میکند. آموزش و پرورش، دانشگاهها و رسانهها باید این واقعیت تاریخی را به فرزندان استان منتقل کنند تا آنان با غرور و هویت در جغرافیای خود زندگی کنند.
وی با اشاره به جایگاه لرستان در ایران اظهار داشت: لرستان حیثیت و غیرت ایران است؛ شناسنامه و تبار فرهنگی کشور. آموزش و پرورش، نخبگان و رسانهها باید تولید هویت کنند و لرستان در ایران بدرخشد.
صالحیامیری در پایان از همکاری نخبگان، رسانهها و مسئولان قدردانی کرد و ادامه داد: تمامی مردم لرستان، نخبگان، رسانهها، صداوسیما، نمایندگان مجلس، استاندار و مدیران در یک ظرف به نام وفاق تلاش کردند تا این اثر در یونسکو ثبت جهانی شود.