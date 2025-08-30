به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در بدو ورود به استان لرستان، در فرودگاه خرم‌آباد مورد استقبال رسمی استاندار لرستان، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان محلی قرار گرفت.

وزیر میراث‌فرهنگی در نخستین برنامه سفر خود با حضور در گلزار شهدای خرم‌آباد و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، گفت: شهیدان لرستان در دوران دفاع مقدس و همچنین در مقابله با رژیم صهیونیستی، با ایثار و جانفشانی، امنیت، عزت و استقلال را برای ملت ایران تضمین کردند. این دیار قهرمان‌پرور سهمی بزرگ در تاریخ مقاومت ایران اسلامی دارد.

صالحی‌امیری با اشاره به پیام ریاست جمهوری به مردم لرستان، افزود: سفر امروز حامل پیام و توجه ویژه رییس‌جمهوری به مردم این استان است. لرستان به‌واسطه ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی خود، جایگاهی ممتاز در نقشه توسعه ملی دارد و بی‌تردید به یکی از محورهای راهبردی گردشگری و صنایع‌دستی کشور تبدیل خواهد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه با تبیین اهداف سفر دو روزه خود به لرستان، تصریح کرد: برگزاری جشن مردمی ثبت جهانی آثار لرستان، نشست با فعالان گردشگری، صنعتگران صنایع‌دستی و سرمایه‌گذاران و همچنین بازدید از پروژه‌های شاخص میراث‌فرهنگی و گردشگری، در دستور کار این سفر قرار دارد. در این چارچوب، دولت متعهد است ضمن پیگیری مشکلات محلی، زیرساخت‌های گردشگری لرستان را به سطحی دو برابر ظرفیت فعلی ارتقا دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: دولت مشوق‌های جدیدی را برای توسعه گردشگری و صنایع‌دستی تعریف کرده است. بر اساس برنامه هفتم توسعه، لرستان نقشه راه مشخصی برای آینده خواهد داشت و این استان طی پنج سال آینده شاهد جهشی اساسی در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواهد بود.

وزیر میراث‌فرهنگی در پایان خاطرنشان کرد: لرستان با پشتوانه مردمی متعهد و خونگرم و با اتکاء به ذخایر کم‌نظیر تاریخی و طبیعی، شایستگی آن را دارد که در جایگاه یک قطب ملی و منطقه‌ای گردشگری قرار گیرد. آینده این استان آینده‌ای امیدبخش است که با هم‌افزایی مردم، مسئولان و سرمایه‌گذاران، تحقق خواهد یافت.

پس از این مراسم، وی در منزل شهید «ابوذر مرادی‌فرد» یکی از شهدای جنگ تحمیلی دوازده‌روزه حضور یافت و با خانواده او دیدار و گفت‌وگو کرد.

انتهای پیام/