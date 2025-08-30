«یاره» روی میز تدوین

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم «یاره» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حامد عزیزی و نویسندگی مشترک حامد عزیزی و احسان جوادی اصفهانی پس از اتمام فیلمبرداری وارد مرحله تدوین شده است.

آزیتا ترکاشوند، علیرضا مهران، فاطمه حاجوی، احسان جوادی اصفهانی، حلما ابوطالب، ترمه وثوقی، آمیتیدا ابوعلی، فرزام موسی‌خانی، فرناز فتحی، رها بابازاده، حسین موسوی، پیمان فیروزکندیان، میلاد موسوی، میترا محمدی خراسانی، حسن الیاسی به ایفای نقش پرداخته‌اند و با معرفی مریم میاندور و رادین آسیابان همراه هست

«یاره» اثری در ژانر درام ترسناک با رویکردی روان‌شناختی و فراواقع‌گرایانه است. داستان درباره جوانی به نام یاسر است که در کودکی گردنبندی اسرارآمیز پیدا می‌کند و طی ماجراهایی مرموز با زنی ناشناس به نام «یاره» آشنا می‌شود. این ارتباط به‌تدریج زندگی او را تحت‌تأثیر قرار داده و وقایعی وهم‌آلود و پرتنش را رقم می‌زند؛ رویدادهایی که مرز میان واقعیت و خیال را در ذهن شخصیت اصلی متزلزل می‌سازد.

طراحی این پوستر را محمدرضا صادقی برعهده داشته است.

عوامل این فیلم عبارتند از:

مدیر فیلمبرداری: آرش خلاق‌دوست، تدوینگر: موحد شادرو، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: امیر جاویدنیک، طراح گریم: محمد قمی، مدیر صدابرداری: امیر شاهوردی، مدیر تولید: مهین نظافتی، جانشین تهیه: احسان جوادی اصفهانی، طراح صحنه و لباس: ساناز جلالی، طراح و ترکیب صدا: میلاد استخری، دستیاران فیلمبرداری: محسن زهی، محمد زهی، حجت دادور، محمدرضا شکیب، دستیار دوم کارگردان: پوریا میرزایی، منشی صحنه: فرناز فتحی، آهنگساز: آرمان فرهادی، طراحی پوستر: محمدرضا صادقی، دستیار صدا: علی افروز، مجری گریم: نیلوفر گوهردوست، دستیار لباس: مریم غلامی، دستیار صحنه: مبین حدادی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: امیر محنتی، جانشین تولید: اسماعیل عرب، مدیر تدارکات: میلاد موسوی، تدارکات: جمشید رحیمی، رضا ارجمند، حسن الیاسی، همیار تدارکات: ارشیا صادقی، پذیرایی: منیره احمدی، رقیه احمدی، مریم بغیاری، حمل‌ونقل: شهناز امیری، الهام اسپندانی، سینه‌موبیل: میلاد موسوی، تجهیزات: امیر اشک خونی، روابط عمومی و رسانه: امیر محنتی.

