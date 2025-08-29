خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تأکید رئیس رسانه ملی بر استمرار مشورت صداوسیما و کمیسیون امنیت‌ملی

تأکید رئیس رسانه ملی بر استمرار مشورت صداوسیما و کمیسیون امنیت‌ملی
کد خبر : 1679583
لینک کوتاه کپی شد.

جبلی، رئیس رسانه ملی با حضور در کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت تعامل و مشورت مستمر صداوسیما با این کمیسیون تأکید کرد و گفت: اقتضای شرایط حساس کشور و منطقه این است که رسانه ملی به عنوان مهم‌ترین دستگاه فرهنگی و اطلاع‌رسانی، همواره در ارتباط نزدیک با کمیسیون امنیت‌ملی مجلس باشد.

به گزارش ایلنا، پیمان جبلی با اشاره به بازدید اعضای کمیسیون از سازمان صداوسیما و «ساختمان شیشه‌ای» پس از جنگ ۱۲روزه، گزارشی جامع از اقدامات رسانه ملی در این دوره ارائه کرد و افزود: خوشبختانه ارتباطات میان رسانه ملی و نمایندگان مجلس به‌طور مستمر ادامه دارد و بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و مشورت‌های اعضای کمیسیون، راهگشای فعالیت‌های صداوسیماست. جبلی ابراز امیدواری کرد این جلسات و تعاملات در آینده نیز تداوم یابد.

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس نیز در این نشست با قدردانی از عملکرد صداوسیما در جنگ ۱۲روزه، این نقش را درخشان توصیف کرد و گفت: رسانه ملی در این مقطع جایگاه مرجعیت رسانه‌ای خود را ارتقا داد و باید در بودجه و قوانین مورد حمایت همه‌جانبه قرار گیرد. او یادآور شد: دو هفته قبل اعضای کمیسیون با حضور در صداوسیما و بازدید از ساختمان شیشه‌ای، گزارشی از رئیس رسانه ملی دریافت کردند و ادامه آن جلسه امروز برگزار شد.

عزیزی تأکید کرد: تقویت و پشتیبانی از صداوسیما وظیفه همه ارکان نظام است و مقرر شد کمیته‌ای مشترک میان مجلس و رسانه ملی تشکیل شود تا علاوه بر پشتیبانی، زمینه همکاری‌های تحلیلی و خبری نیز فراهم شود.
 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش