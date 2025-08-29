به گزارش ایلنا، پیمان جبلی با اشاره به بازدید اعضای کمیسیون از سازمان صداوسیما و «ساختمان شیشه‌ای» پس از جنگ ۱۲روزه، گزارشی جامع از اقدامات رسانه ملی در این دوره ارائه کرد و افزود: خوشبختانه ارتباطات میان رسانه ملی و نمایندگان مجلس به‌طور مستمر ادامه دارد و بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و مشورت‌های اعضای کمیسیون، راهگشای فعالیت‌های صداوسیماست. جبلی ابراز امیدواری کرد این جلسات و تعاملات در آینده نیز تداوم یابد.



ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس نیز در این نشست با قدردانی از عملکرد صداوسیما در جنگ ۱۲روزه، این نقش را درخشان توصیف کرد و گفت: رسانه ملی در این مقطع جایگاه مرجعیت رسانه‌ای خود را ارتقا داد و باید در بودجه و قوانین مورد حمایت همه‌جانبه قرار گیرد. او یادآور شد: دو هفته قبل اعضای کمیسیون با حضور در صداوسیما و بازدید از ساختمان شیشه‌ای، گزارشی از رئیس رسانه ملی دریافت کردند و ادامه آن جلسه امروز برگزار شد.



عزیزی تأکید کرد: تقویت و پشتیبانی از صداوسیما وظیفه همه ارکان نظام است و مقرر شد کمیته‌ای مشترک میان مجلس و رسانه ملی تشکیل شود تا علاوه بر پشتیبانی، زمینه همکاری‌های تحلیلی و خبری نیز فراهم شود.



