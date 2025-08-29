به گزارش ایلنا، «مکبث‌زار» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی و تهیه‌کنندگی محمود مداحی، از ۵ شهریورماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۹ دور دوم اجراهای خود را در سالن یک تماشاخانه هما آغاز کرد.

گاتا عابدی، پدرام زمانی، خیام حسینی، یاشار نادری، فهیمه موسوی نیارکی، پژمان برزگر، متین مکاری مقدم، رضا آرامش، سپیده ساکت‌اف بازیگران این نمایش هستند.

«مکبث‌زار» تلفیقی بدیع از آیین کهن زار و تراژدی ماندگار «مکبث» اثر ویلیام شکسپیر است که با بهره‌گیری از گونه‌های نمایشی متنوع از جمله کابوکی، کاتاکالی، کمدیا دلارته، بوتو و بر پایه نظریه بیومکانیک میرهولد روایت می‌شود. این اثر داستان مکبث را در جزیره هرمز بازآفرینی می‌کند؛ جایی که او برای تبدیل شدن به «بابای بزرگ زار» درگیر جدالی سرنوشت‌ساز می‌شود.

مجری طرح: نیما عباسی، مدیر تولید: صائب کریمی، جانشین تهیه و تولید: مهرآسا مداحی، آهنگساز: بهرنگ عباسپور، خوانندگان: بهرنگ عباسپور، پژمان برزگر، گروه موسیقی: سعید عباسکیا، طارق نیک‌پور، نیما امامی، طراح گریم: شبنم روزبهانه، طراح نور: ابراهیم پشت کوهی، طراح لباس: فاطیما پشت کوهی، طراح گرافیک و تبلیغات: علی زندیه، طراح پوستر: محمدحسن آزادگان، عکاس تبلیغاتی: شایان عظیمی، عکاس: مهدی آروم، دستیار و برنامه ریز: هستی دبیران، گروه کارگردانی: پژمان برزگر، گندم احمدی، هدی حاجی زاده، دستیار لباس: ربابه پهلوانی، دستیار تهیه و تولید: محمد معین علاقه مند، مدیران صحنه: رضا آرامش، سپیده ساکت اف، مجریان گریم: ریحانه میرزایی، پگاه بزرگ پور، سازنده کلاه لیدی و تاج مکبث: فرناز یحیی پور، سازنده بلی: شهربانو جستو دیگر عوامل این نمایش هستند.

علاقه‌مندان برای تماشای این اثر نمایشی می‌توانند به سایت تیوال و یا گیشه تماشاخانه هما مراجعه کنند.

