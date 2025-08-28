خبرگزاری کار ایران
اختتامیه نمایشگاه «خیمه هنر» و سوگواره «قاب اربعین» برگزار شد

اختتامیه نمایشگاه «خیمه هنر» و سوگواره «قاب اربعین» برگزار شد
اختتامیه نمایشگاه «خیمه هنر» و سوگواره «قاب اربعین» روز گذشته در گالری صبا برگزار شد.

به گزارش ایلنا، آیین اختتامیه نمایشگاه نقاشی «خیمه هنر» و سوگواره عکس «قاب اربعین» عصر دیروز۴ شهریور ماه ۱۴۰۴ با حضور آیدین مهدی‌زاده، مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهنام زنگی، رئیس موسسه فرهنگی‌هنری «صبا» وابسته به فرهنگستان هنر، جمعی از هنرمندان و علاقه‌مندان هنرهای تجسمی در گالری «خیال» موسسه فرهنگی‌هنری صبا برگزار شد.

در این مراسم که به همت اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، انجمن فرهنگی طلیعه آفتاب و مؤسسه فرهنگی هنری و پژوهشی صبا به مدت ۱۴ روز برگزار شد بااستقبال گرم مخاطبان و جامعه هنری همراه بود، مجموعه‌ای از آثار نقاشی، عکس با موضوع عاشورا و آیین‌های اربعین حسینی به نمایش گذاشته شد.

آیدین مهدی‌زاده، مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری نمایشگاه از حضور هنرمندان و آثار ارزشمندی که در این مجموعه ارائه شد، تقدیر نمود و در ادامه گفت: از آثار خلاقانه با نگاه آئینی، سنتی و ملی استقبال می‌کنم. کیفیت و نگاه خلاقانه‌ای که در این کارها دیده می‌شود، نشان‌دهنده ظرفیت بالای هنرهای تجسمی در روایت مفاهیم عاشورایی است. ما در برنامه‌های بعدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش خواهیم کرد از همین آثار و ایده‌ها بهره‌برداری کنیم و آن‌ها را در قالب رویدادهای ملی ارائه دهیم نمایشگاه‌های موضوعی مانند خیمه هنر و قاب اربعین فرصتی برای گردهمایی هنرمندان و علاقه‌مندان در فضایی فرهنگی است تا علاوه بر معرفی آثار، زمینه گفت‌وگو و تبادل نظر پیرامون هنر آیینی فراهم شود.

سمیه ولیان مسئول برگزاری رویداد بیان داشت: نمایشگاه حاضر با تمرکز بر هنر نقاشی و عکس‌های عاشورایی، تلاش داشت تا مفاهیم عمیق عاشورا و فرهنگ مقاومت را در قالب زبان بصری به مخاطب منتقل کند. در کنار آن، سوگواره «قاب اربعین» نیز با نمایش عکس‌هایی از آیین‌ها، مسیرها و جلوه‌های حضور میلیونی زائران در راهپیمایی اربعین، توانست گوشه‌ای از عظمت این رویداد دینی و اجتماعی را روایت کند.

استادید هنرمند رویداد شامل سمیه ولیان، مراد فتاحی، مینا امدادی، هویدا بیکعلی، بنفشه اسداله‌زاده، نگین آقایی، رویا افتخاری، مریم غیاثی، جبار نظری، محمد جاهد، فائزه قائمی‌منش و مهدی الهوردیان، سهیل مسیبی، سعید مسیبی، علی ابک | رضا زمانی | فاطمه علی‌پور | جمشید فرج‌وند | علی اکبر میرزایی | گلبرگ معصومی |

| زهرا مظفری | نرگس مطلبی | علی اکبر میرزایی | ماهزیار مهدی‌پور | حمید واحدی |

| محمد ایلیا یعقوبی از هند | منتظر علی الوائلی از عراق |

| سکینه امیرشجاعی | سمانه آریا | محمد آهنگر | حسین جعفری | سعیده دوربین | ملیحه رستمی |

| مجید طهماسبی آبدر | امیر قیومی، محسن مرادی | محمدتقی ولیان بودند.

