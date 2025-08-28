مثبت آموزش میزبان دو مدالآور المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک
دو تن از اعضای تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران با حضور در برنامه «مثبت آموزش» شبکه آموزش درباره افتخارآفرینی این تیم در المپیاد جهانی صحبت کردند.
به گزارش ایلنا، در این برنامه، حسین معصومی، مدالآور المپیاد جهانی، درباره مراحل شرکت در این رقابت علمی توضیح داد و گفت: المپیاد نجوم در دو بخش کشوری و جهانی برگزار میشود. در مرحله کشوری، داوطلبان پس از چندین آزمون و گذراندن دوره تابستان انتخاب میشوند و در نهایت حدود ۱۰ تا ۱۲ نفر مدال طلا دریافت میکنند. برگزیدگان علاوه بر مدال، از برخی رشتههای کنکور نیز معاف میشوند. موفقیت در این مسیر نیازمند علاقه، برنامهریزی دقیق و صرف زمان بسیار است.
او افزود: المپیاد نجوم ایران در سطح کشوری با سختگیری و کیفیت بالاتری نسبت به سطح جهانی برگزار میشود. این موضوع، بهویژه در بخش رصد، کمک بزرگی به آمادگی ما برای رقابتهای جهانی کرده است.
معصومی در ادامه با اشاره به سطح بالای رقابت امسال تأکید کرد: با حضور کشورهایی مانند هند که از نظر علمی بسیار قدرتمند هستند، سطح سؤالات و کیفیت رقابتها رشد چشمگیری داشت. این شرایط موجب شد عملکرد تیم ایران در عرصه جهانی درخشانتر باشد.»
هیربد فودازی، دیگر مدالآور تیم ملی، نیز در این گفتوگو اظهار کرد: نجوم و اخترفیزیک فقط مباحث نظری نیست و بخشهای متنوعی همچون کار با دادهها و محاسبات دارد. علاقهمندی ما به این حوزه باعث میشود مطالعه و تمرین طولانیمدت خستهکننده نباشد. البته لازمه موفقیت، برنامهریزی دقیق بین مطالعه، استراحت و تفریح است.
فودازی نیز در جمعبندی سخنانش گفت: کشورهایی که امروز در عرصههای مختلف پیشتازند، ابتدا در حوزه علم و دانش سرآمد شدند. این مسیر برای ما هم الگویی روشن است.
برنامه «مثبت آموزش» هر روز ساعت ۱۷ از شبکه آموزش سیما پخش میشود.