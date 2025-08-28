پنجشنبه ششم شهریور ماه از قاب شبکه ۴ سیما پخش میشود؛
موج بر برکه آرامش، مستندی درباره سید یحیی یثربی
موج بر برکه آرامش؛ اولین فیلم از فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر»، روایتی است از زندگی و سلوک علمی و فرهنگی سید یحیی یثربی استاد فلسفه و عرفان اسلامی که پنجشنبه ششم شهریور ماه 1404 ساعت19 از قاب شبکه چهار سیما پخش میشود.
به گزارش ایلنا، رضا عباسی کارگردان این فیلم گفت: سید یحیی یثربی، استاد تمام فلسفه و الهیات دانشگاه علامه طباطبایی تهران، در سال 1321 در روستای چراغ تپهی سفلی به دنیا آمد. از چهارده سالگی تحصیلات حوزوی خود را آغاز کرد و در این مدت از محضر آیات عظام دوزدوزانی، ستوده، سبحانی، مکارم، مفتح، منتظری، سلطانی و علامه طباطبایی برخوردار شد. از سال 1344 تحصیل در رشتهی فلسفه و حکمت اسلامی را در دانشگاه تهران شروع کرد. شاگردی در محضر اساتید بزرگواری همچون شهابی، زرینکوب، ملکشاهی، استاد مطهری، جلیلی، صاحبالزمانی، آریانپور، یزگردی، فلاطوری، حائری، تفضلی، الهی قمشهای، حمیدی شیرازی و... نگاه کنجکاو و مشتاق وی برای آموختن را رنگ و بوی اندیشمندانه و منتقدانه داد.
او اضافه کرد: استاد یثربی که از همان ابتدا ذهن خود را وقف یاد گرفتن و فهمیدن فلسفه، منطق، معرفتشناسی، عرفان و دینشناسی کرده بود، از سال 1357 به مدت حدود چهل سال به تدریس و پرورش شاگردان بسیاری پرداخت و پس از بازنشستگی نیز کار خود را ادامه داده، دست به نقد اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران و جهان اسلام زده و در راستای از بین بردن جهل و جمود فکری جامعه تلاش کرده است.
عباسی تصریح کرد: از نظر یثربی، تحول در زندگی سیاسی و اجتماعی افراد جز با تحول در علوم انسانی ممکن نیست و چنین تحولی نیز باید از منطق، فلسفه و معرفتشناسی آغاز گردد. این آغاز جز با نقد سنت موجود امکان ندارد. بنابراین، وی نقد و نقدپذیری را راهگشای تحول جامعه میداند.
کارگردان مستند« موج بر برکه آرامش» در ادامه اظهار کرد: اولین اثر یثربی در سال 1366 تحت عنوان فلسفه عرفان به چاپ و نشر رسید و از آن زمان تاکنون بیش پنجاه عنوان کتاب و صدها عنوان مقاله از ایشان به چاپ رسیده است که از آن میان میتوان به کتابهای محبوب «قلندر و قلعه»، و «صلیب و صلابت» اشاره کرد که اولی زندگینامهی شهابالدین سهروردی است و دومی زندگینامهی منصور حلاج!
او درباره آثار سید یحی یثربی نیز گفت: از میان آثار عرفانی دکتر یثربی که صد البته بخش عمدهای از مهمترین مطالعات ایشان به این بخش بازمیگردد، معروفترینها عبارتند از فلسفهی عرفان، عرفان نظری و عرفان عملی که در حوزه و دانشگاه موردمطالعهی علاقمندان و تدریس اساتید قرار گرفتهاند.
عباسی تأکید کرد: دکتر یثربی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز، رییس دانشگاه کردستان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران بوده و طی حدود چهل سال به تدریس و مطالعهی تاریخ فلسفه، فلسفهی مشأ، حکمت اشراق، عرفان نظری، مبانی تصوف، متون عربی عرفانی، علوم اسلامی و حکمت متعالیه پرداخته است.
او درپایان گفت: در این فیلم در کنار روایت شیرین و دلنشین استاد یثربی از گفتارهای عالمانه و تخصصی استادان منوچهر صدوقی سها، محمود شالویی، غلامرضا ذکیانی و علیرضا حبیبی نیز بهره بردهایم که به تبیین اندیشه و آثار این استاد برجسته فلسفه و عرفان اسلامی پرداختهاند.
گفتنی است: فصل سوم مجموعه «آئینه عمر» به تهیه کنندگی صدرا صدوقی و کارگردانی رضاعباسی، کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما است که در قالب آن زندگی، سلوک علمی و فرهنگی و میراث پژوهشی بیست و شش چهرهِ نامدار حوزه علوم انسانی، فرهنگ و هنر ایران به تصویر کشیده شده است.
«آئینه عمر» پنجشنبهها ساعت 19پخش میشود و تکرار آن جمعهها حوالی ساعت 12:30 از قاب شبکه چهار سیما پیش روی مخاطبان این شبکه تلویزیونی است.