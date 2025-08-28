معرفی نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن و مرد پانزدهمین جشن منتقدان سینما

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، اسامی نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن و مرد برای رقابت در پانزدهمین جشن بزرگ انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران اعلام شد.



نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن عبارتند از:



- آزاده صمدی (عزیز)



- الناز شاکردوست (بی‌بدن)



- پریناز ایزدیار (ملاقات خصوصی)



- ژاله صامتی (سرهنگ ثریا)



- ژیلا شاهی (موقعیت مهدی)



- سارا بهرامی (جنگل پرتقال)



- سارا بهرامی (علفزار)



- طناز‌ طباطبایی‌ (بی رویا)



- لاله مرزبان (نگهبان شب)



- لیلا حاتمی (تصور)



نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد عبارتند از:



-امین حیایی (برف آخر)



- بانیپال شومون (علت مرگ نامعلوم)



- پژمان‌ جمشیدی (علفزار)



- تورج الوند (نگهبان شب)



- جواد عزتی (تمساح خونی)



- سعید پورصمیمی (پرویزخان)



- محسن تنابنده (جنگ جهانی سوم)



- میرسعید مولویان (جنگل پرتقال)



- هادی حجازی فر‌ (موقعیت مهدی)



- هوتن شکیبا (ملاقات خصوصی)



در این دوره از جشن ۲۰۷ اثر اکران‌شده سینمای ایران طی سه سال اخیر، توسط بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در ۱۳ رشته داوری شده‌اند و تاکنون نامزدهای پنج بخش از جمله بهترین مهندسی صدا، بهترین دستاورد فنی، بهترین موسیقی، بهترین فیلمبرداری، بهترین تدوین، بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردانی، بهترین خلاقیت و استعداد درخشان (بهترین فیلمساز اول)، بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش مکمل زن و مرد معرفی شده که در سایت انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران به نشانی isfcw.ir قابل مشاهده است.



پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران ۸ شهریورماه به دبیری جعفر گودرزی در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

