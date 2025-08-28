خبرگزاری کار ایران
معرفی نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن و مرد پانزدهمین جشن منتقدان سینما

معرفی نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن و مرد پانزدهمین جشن منتقدان سینما
نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن و مرد پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران معرفی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، اسامی نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن و مرد برای رقابت در پانزدهمین جشن بزرگ انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران اعلام شد.
  
نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن عبارتند از: 

- آزاده صمدی (عزیز)

- الناز شاکردوست (بی‌بدن)

- پریناز ایزدیار (ملاقات خصوصی)

- ژاله صامتی (سرهنگ ثریا)

- ژیلا شاهی (موقعیت مهدی)

- سارا بهرامی (جنگل پرتقال)

- سارا بهرامی (علفزار)

- طناز‌ طباطبایی‌ (بی رویا)

- لاله مرزبان (نگهبان شب)

- لیلا حاتمی (تصور)

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد عبارتند از: 

-امین حیایی (برف آخر)

- بانیپال شومون (علت مرگ نامعلوم)

- پژمان‌ جمشیدی (علفزار)

- تورج الوند (نگهبان شب)

- جواد عزتی (تمساح خونی)

- سعید پورصمیمی (پرویزخان)

- محسن تنابنده (جنگ جهانی سوم)

- میرسعید مولویان (جنگل پرتقال)

- هادی حجازی فر‌ (موقعیت مهدی)

- هوتن شکیبا (ملاقات خصوصی)
 
در این دوره از جشن ۲۰۷ اثر اکران‌شده سینمای ایران طی سه سال اخیر، توسط بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در ۱۳ رشته داوری شده‌اند و تاکنون نامزدهای پنج بخش از جمله بهترین مهندسی صدا، بهترین دستاورد فنی، بهترین موسیقی، بهترین فیلمبرداری، بهترین تدوین، بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردانی، بهترین خلاقیت و استعداد درخشان (بهترین فیلمساز اول)، بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش مکمل زن و مرد معرفی شده که در سایت انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران به نشانی isfcw.ir قابل مشاهده است.

پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران ۸ شهریورماه به دبیری جعفر گودرزی در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
هتل کیش