مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ششمین قطعه «هشت سال و این روزها»؛ «صبح امید» شنیدنی شد+صوت

ششمین قطعه «هشت سال و این روزها»؛ «صبح امید» شنیدنی شد+صوت
در ادامه پروژه موسیقایی «هشت سال و این روزها»، ششمین قطعه ضبط شده در سال ۱۳۶۳ با عنوان «صبح امید» منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، این بنیاد در ادامه پروژه موسیقایی «هشت سال و این روزها»، قطعه «صبح امید» به آهنگسازی حسین یوسف زمانی را در راستای پاسداشت میراث موسیقی مقاومت، بصورت رایگان در اختیار عموم مردم و پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار داد. 

 

 

آهنگسازی و تنظیم «صبح امید» را حسین یوسف‌زمانی بر روی شعری از قدمعلی سرامی انجام داده است و اجرای آن در شهریور ۱۳۶۳ توسط ارکستر سمفونیک تهران و با همراهی گروه کر صورت گرفته و بازنشر این قطعه اکنون در سایت بنیاد رودکی در دسترس است. 

پروژه «هشت سال و این روزها» به همت بنیاد رودکی شکل گرفته است تا میراث موسیقی دوران دفاع مقدس را با بازتابی صادقانه از همدلی هنرمندان با رزمندگان و مدافعان میهن در طول این سال‌ها و ایام زنده نگه دارد. در ادامه این پروژه و در آینده قطعات دیگری از بزرگان موسیقی اصیل و ارکسترال ایرانی در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت. 

عموم هموطنان و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سامانه اطلاع‌رسانی بنیاد رودکی به آدرس https://roudakifoundation.com/shop به‌صورت رایگان به قطعات منتشر شده دسترسی داشته باشند. 

پیش از این نیز، پنج قطعه «سرود قلم»، «افقِ خونین»، «ای ایران»، «پیش به سوی جبهه‌ها» و «بر دشمن پیروزیم» در قالب این پروژه منتشر شده بود.

