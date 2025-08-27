رونمایی از کتاب «بازی وارسازی»

به گزارش ایلنا، مراسم رونمایی کتاب بازی وارسازی به تحریر مرتضی اسکافی نوغانی در روز سه شنبه ۴ شهریور ماه در سالن همایش اتاق اصناف با حضور رئیس اتاق اصناف ، هیات رییسه اتاق اصناف ، جمعی از روسای اتحادیه های صنفی و اعضای کمیسیون آموزش و پژوهش اتاق اصناف مشهد مقدس همزمان با آغاز همایش رازهای متقاعدسازی در فروش اعضا صنفی اتحادیه محصولات فرهنگی ، بازی و سرگرمی مشهد که به همت هیات مدیره اتحادیه برگزار شده بود، برگزار شد.

این کتاب ویژه علاقمندان به طراحان آموزشی ، والدین، معلمان ومربیان نگارش و افقی نو را برای آنان ترسیم کرده است

این کتاب در مسیری تدریجی و ساختارمند در ۲۰ فصل از نظریه تا عمل با مخاطب همراه می‌شود.

در توضیحات این کتاب آمده است:

در ابتدا مروری بر پیشینه تاریخی، فلسفه‌ی آموزشی و بنیان‌های روان شناختی گیمیفیکیشن خواهیم داشت

سپس به معرفی عناصر کلیدی این رویکرد همچون امتیاز دهی، نشان‌ها، عوامل پیشترفت، چالش‌ها و سیستم‌های بازخورد می‌پردازیم.

در ادامه ابزا‌رها و فناوری‌های کاربردی بررسی می‌شود، از بازی‌های کلاسی ساده گرفته تا پلتفرم‌های دیجیتال و اپلیکیشن ‌هایی که معلمان و دانش آموزان را به دنیای یادگیری تعاملی وارد می‌کند

و در پایان نگاهی خواهیم داشت به رویدادهای نوظهور از جمله نقش هوش مصنوعی، یادگیری مبتنی بر تجریه، واقعیت افزوده و آینده‌ی آموزش در پرتو بازی وارسازی.

کتابی که پیش روی شماست، سفری ست به اعماق این لذت‌های یادگیری، این اثر نه تنها به تبین مفهموم گیمیفیکشین در آموزش می‌پردازد، بلکه می‌کوشد تا افقی نو برای معلمان، مربیان، والدین و طراحان آموزشی بگشاید؛ افقی که درآن بازی و یادگیری نه دو پدیده جدا از هم، بلکه دو روی یک سکه‌اند.

هدف این کتاب آن است که نگاه ما را به آموزش دگرگون سازد، از قالب ‌های سنتی رها کند و ما را درتجربه‌ی یادگیری پرشور، معنادار و ماندگار همراهی کند

