معبد ۷هزار ساله جهانی در معرض توسعه شهری!
معبد 7 هزار ساله سانتا ورنا در مالت در معرض تهدید و توسعه شهری قرار گرفته است. سانتا ورنا یک محوطه باستانی و دارای یک روستای پیش از تاریخ و یک معبد باستانی است که در فهرست یونسکو به ثبت جهانی رسیده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سانتا ورنا که قدمت آن به حدود 5 هزار سال قبل از میلاد مسیح میرسد، یکی از قدیمیترین سازههای معبدی مالت بهشمار میرود. محوطهای که برای نخستین بار در سال 1911 کاوش شد و مطالعات جدیدتر، معمای گودالهای تدفین مربوط به دوره نوسنگی، چینهشناسی و شواهد زیستمحیطی دستنخورده ماقبل تاریخ و همچنین سیستمهای غار زیرزمینی مرتبط با چشمانداز وسیعتر زاگرا را آشکار کرد.
حال اما این مجموعه از معابد باستانی بهدلیل توسعههای شهری که شامل جادهکشی، ساخت خانه با تخریب جدی مواجه شده است.
هر چند که گروهی از باستانشناسان و فعالان میراثفرهنگی، دادخواستی برای حفاظت از چشمانداز باستانی سانتا ورنا در برابر توسعه متجاوزانه تنظیم کردهاند اما ایان اسپرینگهام، فعال و عضو انجمن میراثفرهنگی مالت اعلام کرده است که ما هماکنون شاهد تخریب سیستماتیک شواهد باستانشناسی غیرجایگزین هستیم.
این کمپین توضیح میدهد این اتفاق فقط مربوط به مالت نیست. این محوطههای کلیدی برای درک تمدن اولیه اروپا، توسعه کشاورزی و جامعه ماقبل از تاریخ بسیار حیاتی است. وقتی این شواهد توسط توسعه از بین بروند ما برای همیشه بخشی از تاریخ یک سرزمین را از دستمیدهیم.
مسئولان میراثفرهنگی مالت با اینکه اعلام کردهاند، آثار تحت نظارت میراثفرهنگی هستند اما همچنان مدافعان میراثفرهنگی معتقدند، حفاظتهای فعلی برای حفظ پتانسیل کامل باستانشناسی و ارزش علمی این مکان کافی نیست.
آنها در بیانیه خود بر دستور اضطرای حفاظت برای توقف تمام ساخت و سازها در محوطه باستانی تاکید کردهاند. این طومار هم اکنون بیش از 500 امضا جمع کرده و قرار است یک پیادهروی آگاهی بخشی باستانشناسی عمومی برای 23 آگوست 2025 با هدف برجستهسازی چشمانداز در معرض خطر این سایت باستانی و جهانی برگزار شود تا با اعتراضهای حمایتی اقدامات حفاظتی افزایش پیدا کند.