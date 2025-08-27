پاسداری از میراثفرهنگی رسالتی تاریخی است/ با ایستادگی همکارانمان در سراسر کشور، چراغ خدمت در دشوارترین شرایط خاموش نشد
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در پیامی به مناسبت هفته دولت، ضمن قدردانی از تلاشهای کارکنان این وزارتخانه در سراسر کشور، ایستادگی آنان را «برگی زرین در حافظه سازمانی» خواند و تأکید کرد: با تکیه بر سرمایه اجتماعی بینظیر، فصل تازهای از شکوه، اعتبار و توسعه پیش روی میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری ایران گشوده خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، در پیامی خطاب به کارکنان این وزارتخانه در سراسر کشور به مناسبت هفته دولت، این مناسبت را یادآور «مسئولیت سنگین و مقدسی» دانست که فراتر از یک وظیفه اداری، رسالتی تاریخی در پاسداری از هویت ملی، میراث فرهنگی و شکوه تمدنی ایران عزیز است.
او با اشاره به شرایط خطیر کشور در سال گذشته و بهویژه «روزهای پرفشار جنگ تحمیلی دوازدهروزه رژیم کودککش» و نگاه بدخواهان به فروپاشی ساختارها، گفت: شما همکاران با صلابتی مثالزدنی، چراغ خدمت را پرفروغ نگاه داشتید و نگذاشتید جریان خدمترسانی وزارتخانه دچار وقفه شود. این ایستادگی همچون برگ زرینی در حافظه سازمانی ثبت خواهد شد؛ یادگاری از اینکه عشق به ایران، راهگشا و فراتر از هر محدودیتی در جان ما جاری میماند.
وزیر میراثفرهنگی، ضمن تجلیل از همکاران در اقصی نقاط ایران، افزود: امروز هر موفقیتی که در این وزارتخانه به دست آمده ـ چه در پاسداشت میراثفرهنگی، چه در بالندگی صنایعدستی بهعنوان تجلی فرهنگ ملی و چه در اعتلای گردشگری به مثابه پیشران توسعه پایدار ـ مرهون فداکاری شماست و نام شما بر تارک این دستاوردها میدرخشد.
صالحیامیری انگیزه اصلی سفرهای استانی خود را «دیدار بیواسطه با کارکنان» معرفی کرد و اظهار داشت: تا پایان شهریور، تمامی استانهای کشور را یکبار خواهم پیمود تا از نزدیک آلام، دغدغهها و مشکلات شما را بشنوم؛ از تنگنای معیشتی تا کمبود فضا و امکانات اداری. واقعیت تلخ این است که بسیاری از شما در شرایطی خدمت میکنید که از حداقلهای معیشتی برخوردار نیستید؛ در حالیکه ۳۸۰ شهرستان کشور فاقد زیرساختهای اداری شایسته هستند و همکاران با کمترین امکانات، مأموریت خود را در سکوت و فداکاری به انجام میرسانند.
وی در ادامه، از آغاز «نهضتی برای ایجاد زیرساختهای بنیادین» در وزارتخانه خبر داد و تصریح کرد: با همت و عزتنفس شما و با تکیه بر سرمایه اجتماعی بیبدیل وزارتخانه، میتوانیم فصلی تازه از شکوه، اعتبار و توسعه را رقم بزنیم. در این مسیر، تمام توان خود را برای بهبود حقوق و معیشت همکاران، ارتقای منزلت آنان و تقویت و گسترش نمایندگیها به کار گرفتهایم.
وزیر میراثفرهنگی، آینده این وزارتخانه را روشن و استوار بر مبانی راهبردی نظام دانست و تأکید کرد: بیتردید راه ما با منویات رهبر معظم انقلاب و سیاستهای رئیسجمهوری، جناب آقای دکتر پزشکیان، روشن شده است. آنچه ما در پی آنیم چیزی جز سربلندی ایران و احیای شکوه تاریخی این سرزمین نیست و این هدف والا تنها با همدلی، ایثار و تلاش بیوقفه شما محقق خواهد شد.