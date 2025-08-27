به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، این اثر در ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کرت (International Film Festival of Crete & Awards) در کشور یونان، جایزه بهترین فیلمبرداری فیلم‌های کوتاه داستانی بین‌المللی را دریافت کرد. این جشنواره از دوم آگوست در یونان آغاز شد و پس از چند روز برگزیدگان خود را معرفی کرد.

فیلم «کِر» همچنین در کشور ژاپن و در جشنواره Karatsu International Film Festival 2025 جایزه بهترین فیلمبرداری را به دست آورد. هیأت داوران این جشنواره در بیانیه پایانی خود از «نورپردازی شاعرانه، تصویرپردازی بدیع، بازی‌های درخشان و رنگ‌آمیزی منحصربه‌فرد» فیلم تمجید کردند.

این فیلم در یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مونته‌ویدئو (11th Montevideo World Film Festival) در کشور اروگوئه نیز موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی شد.

ساخته سجاد سلیمانی در جشنواره‌های معتبر آمریکایی نیز جوایز «فیلمساز آسیایی برگزیده» و «دستاورد هنری در بخش فیلم کوتاه» را از آن خود کرد.

«کِر» همچنین در جشنواره‌های D.I.Y. Film Fest (USA) و RTF Realtime International Film Festival (UK) موفق به دریافت تقدیر ویژه هیأت داوران و جایزه Honorable Mention شد.

هم‌زمان با آماده‌سازی «کِر» برای حضور در چند جشنواره بین‌المللی دیگر، پوستر فیلم که طراحی آن را حدیث داداشی بر عهده داشته، رونمایی شد.

عوامل فیلم کوتاه «کِر» عبارت‌اند از: مشاور کارگردان: مهدی شاکرراد، موسا درویشی، نودین، بازیگران: پرهام خاکزاد، نیوشا شهریوری، محمدسعید آهنگر، مدیر فیلمبرداری: محمدرضا شعبانپور، طراح صحنه و لباس: حمیده رسولی، صدابردار: امین جعفری، طراحی و ترکیب صدا: عبدالرضا حیدری، طراح گریم: مریم حسنی، گروه کارگردانی: سمیه مظفری، پارسا فرجادمنش، منشی صحنه: عرفان بیگی، تدوین: کسرا کمایی، مدیر تولید و جانشین تهیه‌کننده: علی کلانتری، تهیه‌کننده اجرایی: محمد سلیمانی، موسیقی: مهدی پاکنژاد، صادق جمهری، اصلاح رنگ: فرهاد قدسی، عکاس و تصویربردار پشت صحنه: صادق بازیار، مدیر تدارکات: حسن سلیمانی، تهیه‌کننده: سجاد سلیمانی، پوستر: حدیث داداشی، تیزر: علی فتحی، مجری طرح: مؤسسه هامین هنر هومان، روابط عمومی: رعنا سروی‌زاده.

