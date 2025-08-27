«ببعی قهرمان» راهی آمریکا شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، انیمیشن «ببعی قهرمان» به کارگردانی حسین صفارزادگان و میثم حسینی و تهیه کنندگی محمدمهدی مشکوری در جشنواره بین‌المللی فیلم مستقل نیوزیلند (NZ Indie Film Festival) موفق شد عنوان بهترین انیمیشن را از آن خود کند.

این جشنواره با هدف حمایت از فیلم‌سازان مستقل از سراسر جهان شکل گرفته است.

«ببعی قهرمان» همچنین در جشنواره‌ی Universal Film Festival آمریکا که بیش از ۱۸ سال سابقه برگزاری دارد، برای نمایش انتخاب شده است. این رویداد روز ۲۶ سپتامبر در شهر نیویورک برگزار خواهد شد و با ترکیبی از برنامه‌های حضوری و مجازی، فرصتی برای معرفی فیلم‌سازان مستقل فراهم می‌کند.

از سوی دیگر، جشنواره‌ی Push Play Animation Film Series در آمریکا نیز که از رویدادهای معتبر و تخصصی حوزه انیمیشن به شمار می‌رود، در دوره اخیر خود میزبان «ببعی قهرمان» خواهد بود. این جشنواره با ساختاری دوگانه (حضوری و مجازی) بستر نمایش آثار انیمیشن را برای مخاطبان محلی و بین‌المللی فراهم می‌آورد.

«ببعی قهرمان» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که با مشارکت موسسه «قاب رویا» و همکاری شرکت رایمون مدیا به تولید رسیده است.

