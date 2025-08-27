دبیر و مدیران جشنواره «لوتوس» با علیاکبر ولایتی دیدار کردند
دبیر و مدیران جشنواره فیلم و تئاتر «لوتوس» (جشنواره زنان هنرمند) با علیاکبر ولایتی مشاور رهبر انقلاب در امور بینالملل دیدار کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم و تئاتر «لوتوس»، در این دیدار علیاکبر ولایتی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری رویدادهای فرهنگی در حوزه خلیج فارس، ایده برپایی چنین جشنواره ای را ارزشمند دانست و رویکرد طراحان و مجریان آن را با توجه به هجمههای موجود، در راستای پیشبرد اهداف فرهنگی کشور ارزیابی کرد.
رییس «کمیته فرهنگ و تمدن ایران و اسلام» شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین حرکت به سمت برپایی جشنواره فیلم و تئاتر «لوتوس» در جزیره کیش را مایه مباهات «ایران فرهنگی» دانست و بر لزوم برپایی قوی و بینقص آن تاکید کرد.
در این دیدار از سوی مازیار رضاخانی دبیر جشنواره «لوتوس»، ضمن تبیین ماموریتهای جدید این جشنواره، گزارش مفصلی از هشت دوره پیشین این رویداد ارائه شد.
بنیانگذار جشنواره بینالمللی فیلم «پروین اعتصامی»، همچنین برگزاری جشنواره فیلم و تئاتر «لوتوس» را در ادامه جشنوارههای پروین اعتصامی یک رویداد منحصربهفرد فرهنگی در شأن جایگاه بانوان ایران اسلامی قلمداد و درباره جایگاه استراتژیک فرهنگی، هنری و اجتماعی این سلسله رویداد صحبت کرد.
رضاخانی شناسایی بیش از ۹۰۰ زن فیلمساز و سازماندهی ۲۰۰ کارگردان و بازیگر زن در تئاتر کشور در قالب جشنواره «خوشه پروین» را نیز به عنوان دستاوردهای ملموس جشنواره انحصاری هنرمندان زن در ایران، مورد تاکید قرار داد.
همچنین حمایتهای ارزشمند سازمان منطقه آزاد کیش و همکاری این سازمان در برپایی دوره جدید جشنواره جزو موضوعات مطرح شده در این دیدار بود.
علی اکبر ولایتی که در سال جاری درباره «ضرورت برپایی رویدادهای فرهنگی در حوزه خلیج فارس برای افزایش قدرت نرم ایران» پیشنهاد برگزاری جشنواره بینالمللی فیلم فجر و رویدادهای فرهنگی و اقتصادی در جزیره کیش را مطرح کرده بود، از همکاری متولیان اقتصادی و فرهنگی این جزیره ایرانی در حمایت از جشنواره فیلم و تئاتر «لوتوس» قدردانی کرد.
در این دیدار مازیار رضاخانی دبیر جشنواره «لوتوس»، امین بنیاب مدیر شرکت آریاتدبیر کیش و عضو شورای سیاستگذاری این رویداد و برخی از هنرمندان حضور داشتند.