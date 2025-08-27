خبرگزاری کار ایران
کتاب «هنرنگاشت» منتشر شد/خودآموزی برای نگارش استیتمنت هنری
کتاب «هنرنگاشت: راهنمای نگارش استیتمنت برای هنرمندان تجسمی» ترجمه امیرحسین مجتهدزاده روانه بازار نشر شد.

به گزارش ایلنا، کتاب «هنرنگاشت: راهنمای نگارش استیتمنت برای هنرمندان تجسمی»  ترجمه امیرحسین مجتهدزاده نوشته ویکی کرون آموروس، از سوی انتشارات مهراندیش منتشر شد. این کتاب در ۱۲۵ صفحه تدوین شده و به‌عنوان یک منبع جامع و کاربردی، به هنرمندان و علاقه‌مندان کمک می‌کند تا شیوه‌ی نگارش و تدوین استیتمنت هنری خود را ارتقا دهند. 

نویسنده با تکیه بر تجربه‌های آکادمیک و فعالیت‌های مطبوعاتی، ابتدا به تشریح مفاهیم پایه و ماهیت استیتمنت پرداخته و سپس از خلال تمرین‌ها و نکات آموزشی، مهارت‌های نوشتاری مخاطب را پرورش می‌دهد. در این شیوه‌ی آموزشی، هنرمند می‌آموزد که چگونه در کنار خلق اثر، درباره‌ی خود و هنر خود بنویسد و با پاسخ به سه پرسش کلیدی «چرایی، چگونگی و چیستی»، چارچوب اصلی استیتمنت خود را شکل دهد. 

از دیگر ویژگی‌های این کتاب، ارائه‌ی راهکارهایی برای نگارش رزومه، شرح‌حال، نامه‌های حمایتی و سایر مکتوباتی است که هنرمندان در مسیر حرفه‌ای خود – از دریافت بورسیه و کمک‌هزینه گرفته تا شرکت در جشنواره‌ها و فعالیت‌های فرهنگی – به آن‌ها نیاز دارند. 

کتاب «هنرنگاشت» با هدف پوشش تمام عرصه‌های مرتبط با نوشتار هنری، همچون یک زنجیره‌ی منسجم عمل می‌کند و می‌تواند به‌طور مستقیم در جایگاه و مسیر پیشرفت هنرمندان اثرگذار باشد.

انتهای پیام/
