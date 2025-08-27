نامزدهای جایزه شعر ساعد باقری معرفی شدند / اختتامیه ۱۲ شهریورماه در خانه هنرمندان

به گزارش ایلنا، عبدالمهدی نوری، دبیر جایزه شعر ساعد باقری، از برگزاری آیین پایانی این جایزه در دوازدهم شهریورماه ۱۴۰۴ به میزبانی خانه هنرمندان ایران خبر داد.

او گفت: «خوشحالیم که پس از چند ماه تلاش و همراهی شاعران، منتقدان و دوستداران شعر، توانستیم به مرحله پایانی این دوره از جایزه برسیم. در این مسیر، از زحمات داوران گرامی (هرمز علیپور، محمد سلمانی، اسماعیل امینی، حمیدرضا شکارسری و کبری موسوی قهفرخی) و همچنین از همه شرکت‌کنندگانی که با ارسال آثارشان ما را همراهی کردند، صمیمانه سپاسگزارم.

نوری با اشاره به روند دریافت آثار افزود: «مهلت ارسال آثار در ابتدا تا پایان تیرماه تعیین شده بود که با توجه به شرایط خاص کشور و همچنین استقبال چشمگیر شاعران، این مهلت تا نیمه مردادماه تمدید شد. خوشبختانه در نهایت ۱۵۳۷ اثر متعلق به ۵۵۴ شاعر از ۲۹ استان کشور و ۶ اثر از خارج از کشور به دبیرخانه جایزه واصل شد که نشان از استقبال خوب شاعران از نخستین دوره این جایزه دارد.»

او درباره فرایند داوری توضیح داد: «چندین مرحله داوری مقدماتی برای بررسی آثار انجام شد و پس از عبور آثار برگزیده از این مراحل، داوری نهایی صورت گرفت. نتیجه این داوری‌ها معرفی هفت نامزد نهایی است که اسامی آن‌ها به ترتیب حروف الفبا بدین شرح اعلام می‌شود:

۱. نجمه باقی‌پور

۲. داوود جمالی

۳. روح الله سرطاوی

۴. محمد عسکری ساج

۵. علی فرزانه‌موحد

۶. سعید مبشر

۷. سارا متقی

نوری در ادامه با اشاره به دشواری‌های مسیر برگزاری چنین رویدادهایی تصریح کرد: «برگزاری جشنواره شعر خصوصی کار ساده‌ای نیست؛ محدودیت‌های مالی، دشواری‌های اجرایی و نیاز به حمایت‌های مادی و معنوی، همگی بخشی از این مسیر پرچالش بوده است. با این حال، آنچه باعث دلگرمی ما شد، استقبال شاعران جوان از سراسر کشور بود.»

او در پایان تأکید کرد: «جایزه شعر ساعد باقری جایزه‌ای مستقل است که بدون وابستگی به نهادهای دولتی و تنها با حمایت حامیان خصوصی برگزار می‌شود و در آیین اختتامیه ضمن معرفی برگزیده نهایی جایزه از کتاب نخستین دوره این جایزه نیز رونمایی خواهد شد.»

انتهای پیام/