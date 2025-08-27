خبرگزاری کار ایران
هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان برگزار می‌شود

هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان برگزار می‌شود
کد خبر : 1678816
هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به دبیری حمیدرضا اردلان از ۱۱ تا ۲۶ شهریور ماه سال جاری در تالار رودکی تهران برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره ملی موسیقی جوان، مرحله نهایی این جشنواره با رقابت راه‌یافتگان به مرحله پایانی در بخش‌های موسیقی دستگاهی و حفظ ردیف، موسیقی نواحی، و موسیقی کلاسیک غربی برگزار خواهد شد. 

در این دوره از جشنواره  ۱۶۳۳ اثر به دبیرخانه ارسال شده بود که ۳۵۱ اثر در بخش موسیقی کلاسیک، ۸۳۳ اثر در بخش موسیقی دستگاهی، حفظ ردیف و آهنگسازی، ویولن ایرانی، پیانو ایرانی، و ۴۴۹ اثر در بخش موسیقی نواحی را شامل می‌شد. 

مرحله اول بررسی آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره از ۱۵ مرداد ماه امسال با همکاری ۹۲ داور آغاز شد که داوری‌های این مرحله تا اوایل شهریور ماه ادامه داشت. 

هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان توسط انجمن موسیقی ایران و با حمایت دفتر موسیقیِ و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ۱۱ تا ۲۶ شهریور ماه در تالار رودکی تهران برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
