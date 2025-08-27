کنسرت ارکستر «شرر» اجرا میشود
عاشقانههای فارسی در کنار آهنگهای ملی میهنی به زبان کردی
کنسرت ارکستر «شرر» به رهبری علیرضا حاج علی شیر در دو بخش فارسی و کردی در تالار وحدت روی صحنه میرود.
به گزارش ایلنا، گروه شرر با برگزاری کنسرت «وطن»، دو بخش متفاوت را برای مخاطبان به نمایش میگذارد؛ از یکسو با قطعات عاشقانه فارسی و از سوی دیگر با ملودیهای کردی و موضوعات ملی و میهنی، پیامی از همبستگی و عشق به سرزمین مادری را برای تماشاگران ارائه خواهد داد.
این کنسرت با آهنگسازی و تنظیم علیرضا حاج علی شیر و اشعار طیبه رضایی، تجربهای تازه برای مخاطبان است.
کنسرت ارکستر «شرر» با عنوان «وطن» و به رهبری علیرضا حاج علی شیر ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ در تالار وحدت روی صحنه میرود. در این اجرا دانیال جورابچی کنسرت مایسرت و حامد لک رهبر گروه کُر است. مهدی افشار و مجتبی قبادی هم خوانندگان ارکستر هستند.
در بخش نخست این کنسرت، شاهد آهنگهای عاشقانه فارسی خواهیم بود. قطعاتی مانند رقص در سمنگان، گلایه، کمک کن، سر عشق و مرداب که همگی از نظر ملودی و شعر حسی عمیق از عشق و احساسات انسانی را دارند؛ با نگاهی عاشقانه، روابط انسانی و پیوندهای احساسی را به تصویر میکشند.
در بخش دوم، ارکستر «شرر» با اجرای ملودیهای کردی و قطعاتی با موضوعات ملی میهنی، فضای متفاوتی را در کنسرت ایجاد خواهد کرد. این بخش شامل قطعاتی همچون خانه، کردستان خوشه، شیرین گیان و وطن است که به فرهنگ و تاریخ ایران عزیز پرداخته و مفاهیم میهندوستی و افتخار به سرزمین را در قالب موسیقی بیان میکند. یکی از نقاط اوج این بخش، قطعه پایانی است که براساس مقامهای رزمی کردی طراحی شده و پیامی از اتحاد و عزت ملی را به مخاطبان انتقال خواهد داد.
آهنگسازی و تنظیم این کنسرت به عهده علیرضا حاج علی شیر بوده است. حاج علی شیر با رویکردی نوآورانه، توانسته به اجراهایی متفاوت و تأثیرگذار دست یابد.
این کنسرت فرصتی برای شنیدن ترکیب دو دنیای متفاوت؛ از عشق و احساسات در قطعات فارسی تا افتخار و غرور ملی در موسیقی کردی است.
علاقمندان به موسیقی میتوانند بلیتهای این کنسرت را با مراجعه به سایت ایران کنسرت تهیه کنند.