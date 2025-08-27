به گزارش خبرنگار ایلنا، شب گذشته، سه‌شنبه ۴ شهریورماه کنسرت نمایش مجموعه فیلم‌های سینمایی هری‌پاتر، در هتل اسپیناس‌پلاس طی دو سانس، اجرا شد.

این کنسرت طی روزهای دهم و هفدهم خردادماه روی صحنه رفت و اجرای سوم آن به دلیل جنگ دوازده روزه لغو شد.

حین وزو به سالن برخی از مخاطبان با لباس‌های جادوگران، چوب‌دستی‌های دست‌ساز و حتی کلاه‌های دسته‌بندی‌شده (گریفیندور، اسلایترین و غیره) ظاهر شده بودند و باید گفت این فضاسازی توسط برگزارکنندگان تدارک دیده شده بود؛ از جمله دکورهای الهام‌گرفته از فیلم‌ها مانند پرچم‌های چهار خانه هاگوارتز، خزانه داری کوتوله‌ها و دیوار سکوی نه و سه چهارم.

شخصیت‌هایی چون پرفسور دامبلدور و دکتر سورس اسنیپ هم در سالن حضور داشتند دعوت‌نامه‌های (نمادین) حضور دانش‌آموزان هاگوارتز را امضا می‌کردند که برای مخاطبان اتفاقی جالب بود.

موضوع دیگر گستره مخاطبان از رده‌های سنی مختلف بود که جز خانواده‌ها افراد میانسال را نیز در بر می‌گرفت.

در ادامه و پس از استقرار مخاطبان در سالن، آن‌ها با بیش از ۱۰۰ نوازنده و گروه کرال به رهبری سینا خیرآبادی، با تهیه‌کنندگی وحید خالقی و مدیریت هنری سینا صالحی، روی صحنه رفتند تا به اجرای موسیقی فیلم‌های هری‌پاتر، همزمان، بپردازند.

همزمان با پخش موسیقی زنده، صحنه‌های منتخب از هشت فیلم هری پاتر روی پرده بزرگ نمایش داده می‌شد – از ورود هری به هاگوارتز تا نبرد نهایی با ولدمورت.

این ترکیب، که پیش‌تر در ۳۷ کشور جهان اجرا شده و ایران را به عنوان سی‌وهشتمین مقصد معرفی کرده، تجربه‌ای سینمایی-موسیقایی، ایجاد می‌کند

یکی از لحظات اجرای قطعه «Double Trouble» از فیلم سوم بود، جایی که گروه کرال با صدای هماهنگ، حس جادویی کوییدیچ را زنده کرد و مخاطبان را به وجد آورد. این رویداد، در مجموع بیش از ۱۰ هزار نفر را در اجراهای خرداد جذب کرده بود.

این اجرا، توسط پلتفرم فیدیبو و با همکاری وال‌گلد برگزار شد.

انتهای پیام/