فراخوان سی‌اُمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان منتشر شد

فراخوان سی‌اُمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان منتشر شد
فراخوان سی‌اُمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر کودک و نوجوان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان، با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن هنرهای نمایشی ایران، سی‌اُمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان را از ۱۴ تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ در شهر همدان برگزار می‌کند. این دوره از جشنواره با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» برگزار می‌شود و هدف آن، ارائه بستری برای خلاقیت، نوآوری و پرورش ذهن و تخیل کودکان و نوجوانان است. 

آزاده انصاری، دبیر جشنواره، در یادداشتی تأکید کرده است که کودکی و نوجوانی فصل سبز زندگی و سرچشمه خلاقیت و آموزش است و هنر تئاتر می‌تواند پلی میان رویا و واقعیت، آموزش و لذت، فردیت و جامعه باشد. او از هنرمندان، نویسندگان و پژوهشگران دعوت کرده است تا آثار باطراوت و حرفه‌ای خود را ارائه دهند تا با قلب و ذهن کودکان و نوجوانان سخن بگویند. 

این جشنواره شامل هشت بخش؛ خردسال، کودک، نوجوان، نمایش‌های خیابانی و دیگرگونه‌های اجرایی، ملل، میهمان، نمایش‌نامه‌نویسی و پژوهش است. در بخش خردسال، آثار ویژه گروه سنی زیر هفت سال اجرا خواهند شد و اولویت با طرح‌های تازه و نوآورانه است. بخش‌های کودک و نوجوان نیز به صورت رقابتی برگزار می‌شوند. 

علاوه بر این، بخش پژوهش جشنواره شامل مقالات علمی- تخصصی، سمینار و کارگاه‌های عملی پژوهشی است و محورهایی مانند نظریات روزآمد در تئاتر کودک، آموزش تئاتر به کودکان و نوجوانان و نقش تئاتر در بحران‌های اجتماعی و روانی را پوشش می‌دهد. همچنین بخش نمایش‌نامه‌نویسی در دو سطح حرفه‌ای و دانش‌آموزی برگزار می‌شود و جوایز نقدی و تندیس جشنواره به برگزیدگان اهدا خواهد شد. 

ثبت‌نام برای شرکت در جشنواره تنها از طریق تارنمای رسمی جشنواره به نشانی icy. theater. ir امکان‌پذیر است و مهلت‌ها و شرایط ارائه آثار برای هر بخش در فراخوان اعلام شده است. 

سی‌اُمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان به دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذر ماه در شهر همدان برگزار خواهدشد. 

فراخوان و شرایط شرکت در سی‌اُمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان را در فایل پایین صفحه مطالعه کنید.

 

