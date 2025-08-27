اعلام اسامی نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل زن و مرد جشن منتقدان سینما

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل زن و مرد برای رقابت در پانزدهمین جشن بزرگ انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران معرفی شدند.

نامزدهای بهترین بازیگر مکمل زن عبارتند از:

- ریما رامین‌فر (ملاقات خصوصی)

- زکیه بهبهانی (علت مرگ نامعلوم)

- سارا حاتمی (کت چرمی)

- ستاره پسیانی (علفزار)

- ستاره پسیانی (کت چرمی)

- سحر دولتشاهی (یادگار جنوب)

- صدف اسپهبدی (علفزار)

- فاطمه معتمدآریا (مجبوریم)

- ندا جبرئیلی (جنگ جهانی سوم)

- هانیه توسلی (چرا گریه نمی‌کنی؟)

نامزدهای بهترین بازیگر مکمل مرد عبارتند از:

- بیژن بنفشه‌خواه (صبحانه با زرافه‌ها)

- پیام احمدی‌نیا (ملاقات خصوصی)

- شهاب حسینی (مست عشق)

- عباس جمشیدی فر (تمساح خونی)

- علی رادمنش (علت مرگ نامعلوم)

- علی‌اکبر اصانلو (نگهبان شب)

- علیرضا ثانی‌فر (علت مرگ نامعلوم)

- مجید صالحی (برف آخر)

- هادی حجازی‌فر (دوزیست)

- هادی حجازی‌فر (صبحانه با زرافه‌ها)

در این دوره از جشن ۲۰۷ اثر اکران‌شده سینمای ایران طی سه سال اخیر، توسط بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در ۱۳ رشته داوری شده‌اند و تاکنون نامزدهای پنج بخش از جمله بهترین مهندسی صدا، بهترین دستاورد فنی، بهترین موسیقی، بهترین فیلمبرداری، بهترین تدوین، بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردانی، بهترین خلاقیت و استعداد درخشان (بهترین فیلمساز اول) و بهترین فیلم معرفی شده که در سایت انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران به نشانی isfcw. ir قابل مشاهده است.

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن و مرد متعاقبا معرفی خواهند شد.

پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران ۸ شهریورماه به دبیری جعفر گودرزی در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

