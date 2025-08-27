اعلام اسامی نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل زن و مرد جشن منتقدان سینما
اسامی نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل زن و مرد پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل زن و مرد برای رقابت در پانزدهمین جشن بزرگ انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران معرفی شدند.
نامزدهای بهترین بازیگر مکمل زن عبارتند از:
- ریما رامینفر (ملاقات خصوصی)
- زکیه بهبهانی (علت مرگ نامعلوم)
- سارا حاتمی (کت چرمی)
- ستاره پسیانی (علفزار)
- ستاره پسیانی (کت چرمی)
- سحر دولتشاهی (یادگار جنوب)
- صدف اسپهبدی (علفزار)
- فاطمه معتمدآریا (مجبوریم)
- ندا جبرئیلی (جنگ جهانی سوم)
- هانیه توسلی (چرا گریه نمیکنی؟)
نامزدهای بهترین بازیگر مکمل مرد عبارتند از:
- بیژن بنفشهخواه (صبحانه با زرافهها)
- پیام احمدینیا (ملاقات خصوصی)
- شهاب حسینی (مست عشق)
- عباس جمشیدی فر (تمساح خونی)
- علی رادمنش (علت مرگ نامعلوم)
- علیاکبر اصانلو (نگهبان شب)
- علیرضا ثانیفر (علت مرگ نامعلوم)
- مجید صالحی (برف آخر)
- هادی حجازیفر (دوزیست)
- هادی حجازیفر (صبحانه با زرافهها)
در این دوره از جشن ۲۰۷ اثر اکرانشده سینمای ایران طی سه سال اخیر، توسط بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در ۱۳ رشته داوری شدهاند و تاکنون نامزدهای پنج بخش از جمله بهترین مهندسی صدا، بهترین دستاورد فنی، بهترین موسیقی، بهترین فیلمبرداری، بهترین تدوین، بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردانی، بهترین خلاقیت و استعداد درخشان (بهترین فیلمساز اول) و بهترین فیلم معرفی شده که در سایت انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران به نشانی isfcw. ir قابل مشاهده است.
نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن و مرد متعاقبا معرفی خواهند شد.
پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران ۸ شهریورماه به دبیری جعفر گودرزی در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار میشود.