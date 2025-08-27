«گاهی عشق کافیست» آماده نمایش شد
مستند کوتاه «گاهی عشق کافیست» با پژوهش و کارگردانی الهام آقالری، آماده نمایش و پخش جهانی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، مستند کوتاه «گاهی عشق کافیست» به پژوهش و کارگردانی الهام آقالری و تهیهکنندگی سمانه حسینا و الهام آقالری، تهیه شده در انجمن سینمای جوانان ایران، آماده نمایش و پخش جهانی شد.
مستند کوتاه «گاهی عشق کافیست» روای زندگی هدیه سمیع و مهران قندهاری، اولین زوج سندروم داون در ایران است.
پخش جهانی این مستند، بر عهده شرکت پخش بینالملل هنر هفتم به مدیریت علیرضا شاهرخی است.
عوامل مستند «گاهی عشق کافیست» عبارتند از:
طرح، پژوهش و کارگردانی: الهام آقالری، تهیهکننده: سمانه حسینا، الهام آقالری، تهیه شده در انجمن سینمای جوانان ایران، تدوین: بابک حیدری، فیلمبردار: عبدالله شکری، صدابردار: پیمان خدایی، طراحی و ترکیب صدا: حسن مهدوی، موسیقی: امیرهادی رضایی، دستیار کارگردان: فرزانه جوکار، مدیر تولید: گلاندام صفری، دستیار تهیهکننده: آناهیتا جوزایی، ترجمه و زیرنویس: امیر شجاعی، عکاس: تهمینه رحمانی، سمیه میری، طراح پوستر: مریم پروانه و مشاور رسانهای: علی کشاورز.