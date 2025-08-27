به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «بوم ایرانی» به کارگردانی محمد مقدم و تهیه‌کنندگی فرزاد توحیدی، درباره تاریخچه بوم به عنوان یکی از انواع کشتی‌های سنتی جنوب ایران است. چند محقق ایرانی توانسته‌اند بوم ایرانی را به ثبت یونسکو برسانند.

«بوم ایرانی» از امروز چهارشنبه پنجم شهریورماه در «هاشور» اکران آنلاین می‌شود. مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی امسال برای گسترش دایره مخاطبان و تماشاگران سینمای مستند، آثارش را در فیلیمو و هاشور اکران آنلاین کرده است.

عوامل مستند «بوم ایرانی» عبارتند از نویسنده و کارگردان: محمد مقدم، روایتگر: سعید انوری نژاد، محقق: علی پارسا، تدوین: محمد مقدم، محسن کیهان پور، گرافیک متحرک، طراح نشان، صداگذاری و عنوان بندی: مهیار جاویدی، موسیقی: ملک ایرج پناهی، محسن شریفیان، فیلمبردار: مهدی مرادی‌زاد، علی خسرواهی، تهیه‌کننده: فرزاد توحیدی، تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی.

