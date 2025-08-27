«صورتگر» در کانادا نمایش داده میشود
زمان نمایش فیلم «صورتگر» ساخته رامین حسینپور با سه نامزدی در جشنواره TINFF تورنتوی کانادا اعلام شد و این کارگردان ایرانی نیز در پنل تخصصی جشنواره حضور مییابد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی، فیلم مستند کوتاه «صورتگر» (Sculpture) ساخته رامین حسینپور، کارگردان، فیلمنامهنویس و تهیهکننده ایرانی، پیشتر بهعنوان نامزد بهترین کارگردانی و بهترین فیلم کوتاه مستند انتخاب شد و در جدیدترین بهروزرسانی از سوی جشنواره نالیوود (Toronto International Nollywood Film Festival) بهعنوان نامزد رسمی، روز جمعه ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵ مصادف با ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ در سالن York Woods Library Theatre تورنتو روی پرده میرود.
رامین حسینپور به عنوان عضو پنل صنعت جهانی فیلم در این رویداد حضور خواهد داشت. فرش قرمز جشنواره در تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۲۵ برگزار میشود.
این جشنواره که از ۶ تا ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۵ در شهر تورنتوی کانادا برگزار میشود، از معتبرترین رویدادهای سینمایی این کشور محسوب میشود و واجد شرایط دریافت Canadian Screen Awards (اسکار کانادا) است.
همچنین فیلم «صورتگر» در دستاوردی مستقل در Impact DOCS Awards آمریکا موفق به کسب سه جایزه بهترین مستند کوتاه، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه شده است. این رویداد یکی از معتبرترین فستیوالهای مستند است و ۱۰ سال سابقه فعالیت دارد.
«صورتگر» هماکنون در رقابت برای حضور در Academy Awards (اسکار آمریکا)، Canadian Screen Awards (اسکار کانادا) و BAFTA ۲۰۲۶ قرار دارد.
مستند کوتاه «صورتگر» درباره زندگینامه مولانا و شمس تبریزی به سال ۶۴۲ هجری برمیگردد و بر اساس داستان و روایت واقعی ساخته شده است.
حسینپور در حال حاضر روی فیلم کوتاه «مدعی» (Pretender) درباره زندگی فریدالدین عطار نیشابوری کار میکند که در مرحله تولید قرار دارد.
دیگر عوامل فیلم کوتاه «صورتگر» عبارتند از مدیر برنامه هنری: محمد نظری، تدوین: احسان واثقی، تیریدی آرتیست: حجت شعبانی، مدیر فیلمبرداری: علی احسانی، مجری دکوراسیون: مهدی حکمت، هلیشات: امید احمدزاده و رسول کیانپور، عکاس هنری: محمد حسامیان، بازیگران: فاضل مصلینژاد و داود اسدالهی، اعضای تیم موسیقی: نیما نواپور، محمد نیک، مهرداد بلوچیان، فرشاد عنایتی، انتشار بین المللی: دکتر بهروز طباطبائی، دکتر فرید رضائیان، مهندس مرجان فعال، انتشار داخلی: حمید نوریفام، مدیر روابط عمومی: نغمه دانش آشتیانی.