رئیس رسانه ملی در آیین پایانی فصل نخست برنامه «لالهخیز» مطرح کرد:
خانواده شهدا نماد غیرت و سرافرازی ملت ایران
رئیس رسانه ملی خانواده شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را نماد ملت غیور و سرافراز ایران دانست و گفت: برنامه «لالهخیز» نهفقط روایت مظلومیت ایران عزیز، بلکه تصویر شجاعت، ایستادگی و سربلندی آنان است؛ تصویری که خانواده شهدا آن را بهدرستی از قاب رسانه ملی به ایران و تمام جهان منتقل کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی رسانه ملی، پیمان جبلی در آیین پایانی فصل اول برنامه «لالهخیز» که با حضور خانواده شهدا در شامگاه دوشنبه، سوم شهریورماه در مقابل ساختمان شیشهای سازمان صداوسیما برگزار شد، خطاب به حاضران گفت: به شما که با وجود از دست دادن عزیزانتان همچنان ایستادهاید، درود میفرستم. فرزندان شما در رسانه ملی به تأسی از شما، ایثار، مقاومت، شجاعت و غیرت را آموختند و آن را به دنیا نشان دادند.
وی افزود: در مقابل ساختمانی گرد هم آمدهایم که بهعنوان نماد رسانه مقاوم و پایدار در برابر دشمن شناخته شده است. به این بنا که مینگریم، یاد رجزخوانی مجری شبکه خبر میافتیم که با طنین نوای اللهاکبر، از صدای متجاوز به حق و حقیقت و خاک عزیزمان ایران گفت.
رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به حضور وجیههسادات حسینیان، مجری رادیو در این جمع عنوان کرد: خانم حسینیان، مجری قهرمان رادیو با افتخار، علم و یقین به اینکه در لحظه اجرای برنامه زنده، به شهادت خواهد رسید عبارت «شهادتمان مبارک» را بر زبان جاری کرد. این کلام تنها از غیرت، تعصب و مقاومت برمیخیزد. به این دلیل است که اینان، فرزندان شما پدران و مادران شهدا هستند و این ایستادگی را از ملت غیور و قهرمانساز ایران فرا گرفتهاند.
جبلی ضمن قدردانی از تیم تولید برنامه «لالهخیز» در شبکه یک سیما، به حضور ۶۰ خانواده قهرمان و شجاع در این برنامه اشاره و اظهار کرد: مهمانان این برنامه، نماینده و نماد بیش از یک هزار خانواده شهید مظلوم دفاع مقدس ۱۲ روزه بودند. تولید این برنامه نهفقط روایت مظلومیت ایران عزیز، بلکه تصویر شجاعت، ایستادگی و سربلندی آنان است؛ تصویری که خانواده شهدا آن را بهدرستی از قاب رسانه ملی به ایران و تمام جهان منتقل کردند.
رئیس رسانه ملی در خاتمه از معاونت سیما خواست که تولید فصل دوم این برنامه در دستور کار قرار گیرد.