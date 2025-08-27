هیچکس خواستار ادامه جنگ نیست جز نتانیاهو!

به گزارش خبرنگار ایلنا، حضور در خیابان‌ها و اعتراض به جنایات اسرائیل در برخی شهرها و کشورهای جهان به اتفاقی رایج و روزانه تبدیل شده است. مردم در شهر بروکسل برای چندمین روز پیاپی باز هم به خیابان‌ها رفتند و خواستار توقف جنایات اسرائیل در غزه شدند.

در تازه‌ترین اتفاق علیه اسرائیل و در حمایت از مردم فلسطین در فرانسه گروه «نقاب» کنسرتی برگزار کرد که در آن بار دیگر شعار آزادی فلسطین را فریاد زد و رژیم کودک‌کش اسرائیل را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرد.

در ادامه بحران‌های دیپلماتیکی که برای اسرائیل پدید آمده، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که دولت برزیل از پذیرش سفیر جدید اسرائیل در برازیلیا خودداری کرده است. این تصمیم اقدامی‌ست که به تشدید بحران سیاسی و دیپلماتیک میان دو طرف منجر خواهد شد.

تصمیم برزیل در حالی اتخاذ شده که روابط دو طرف طی ماه‌های اخیر به دلیل جنگ غزه و مواضع صریح دولت لولا داسیلوا در محکومیت جنایات اسرائیل با تنش‌های جدی روبه‌رو بوده است.

صندوق ثروت ملی نروژ نیز اعلام کرد به‌دلیل نگرانی‌های اخلاقی، از شرکت آمریکایی کاتربیلار و پنج بانک بزرگ اسرائیلی خارج می‌شود.

در بیانیه رسمی صندوق آمده است:

«خطر غیرقابل قبولی در مشارکت شرکت‌ها در نقض جدی حقوق افراد در شرایط جنگ و درگیری وجود دارد.»

بر اساس این تصمیم، سرمایه‌گذاری این صندوق در شرکت کاتربیلار و بانک‌های زیر متوقف می‌شود: بانک بین‌المللی اول اسرائیل، فیبی هولدینگ، بانک لئومی، بانک مزراحی تفحوت، بانک هبوعلیم.

صندوق ثروت نروژ که یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی جهان است، این اقدام را بخشی از تعهد خود به اصول اخلاقی و حقوق بشری در سرمایه‌گذاری‌ها عنوان کرده است.

نتانیاهو حتی در بین سیاستمداران صهیونیست نیز جایگاهی ندارد. موشه یعلون، وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی، با انتقاد شدید از کابینه بنیامین نتانیاهو تأکید کرد که برای آزادی اسرا، توقف جنگ بیهوده و نجات اسرائیل از نابودی، باید این دولت برکنار شود. او دولت فعلی را دولت دروغ و خیانت توصیف کرد و خواستار کنار گذاشتن آن شد.

همچنین برخی منابع صهیونیستی به نقل از رهبران ارتش این رژیم اعلام کردند که نتانیاهو به توصیه‌های آن‌ها توجهی نمی‌کند و آن‌ها نسبت به این امر نگران هستند. مسئولان امنیتی رژیم صهیونیستی می‌گویند که اشغال شهر رفح منجر به کشته شدن اسرا و نظامیان شده و این امر منجر به آزادی اسرا نشده است. این منابع تاکید کردند: ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش رژیم اسرائیل به وزرا اعلام کرد که فشارهای بیشتر بر حماس منجر به کشته شدن نظامیان بیشتر می‌شود.

به جرأت می‌توان گفت که در دنیا هیچکس خواستار ادامه جنگ نیست و حتی در سرزمین‌های اشغالی نیز صهیونیست‌ها خواستار پایان جنگ هستند و فقط نتانیاهوست که ادامه جنگ را در ادامه حیات سیاسی خود می‌بیند.

علاوه بر راه‌پیمایی که این روزها در خیابان‌های تل‌آویو علیه سیاست‌های جنگ‌طلبانه نتانیاهو صورت می‌گیرد، نظرسنجی جدید نشریه «واللا» در فلسطین اشغالی نیز نشان می‌دهد که اکثر نظامیان صهیونیست خواستار پایان جنگ غزه در ازای آزادی گروگان‌ها هستند.

البته تمایل صهیونیست‌ها به پایان جنگ را نباید به معنای پایان مخاصمه‌شان با مردم فلسطین دانست. آن‌ها در برابر مقاومت مردم فلسطین ناکام مانده‌اند وگرنه همچنان به هر طریق بخشی از شهرک‌نشینان با اقداماتی تحریک‌آمیز در صدد تقابل با مردم فلسطین هستند.

هر روز که گستره جنایات صهیونیست‌ها در غزه وسیع‌تر می‌شود شاهد اتفاقات تازه‌ای هستیم که در هیچ جنگی تابحال شاهدش نبودیم. در دو روز گذشته در رسانه‌های مختلف ویدئویی از مورد هدف قرار گرفتن خبرنگاران توسط نیروهای مسلح صهیونیست‌ها در یک بیمارستان منتشر شد که «ایرنه زبیده خان» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی بیان شامگاه دوشنبه گفت که رژیم صهیونیستی از حضور خبرنگاران در بیمارستان ناصر آگاه بود.

روز گذشته نیز در پی حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی نوار غزه، یک نوزاد فلسطینی بر اثر حمله هوایی به یک واحد مسکونی در منطقه الصفطاوی در شمال شهر غزه به شهادت رسید. همچنین بر اساس گزارش منابع خبر در پی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به چادر آوارگان در غرب خان‌یونس ۵ عضو از یک خانواده‌ی فلسطینی به شهادت رسیدند.

در حملات اخیر صهیونیست‌ها ۶ خبرنگار به شهادت رسیده‌اند.

سازمان ملل: گرسنگی و سوءتغذیه کودکان در غزه تشدید شده است

دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) اعلام کرد که گرسنگی و سوءتغذیه در بین کودکان غزه تشدید شده است.

نهادها و آژانس‌های سازمان ملل روز جمعه به وقت محلی هشدار دادند که قحطی جان انسان‌ها را در غزه گرفته است و خواستار دسترسی فوری بشردوستانه و آتش‌بس شدند و تأکید کردند که کودکان در معرض خطر شدید گرسنگی هستند.

بیانیه مشترک سازمان خواربار و کشاورزی (FAO)، برنامه جهانی غذا (WFP)، یونیسف و سازمان جهانی بهداشت (WHO) پس از اعلام قحطی در استان غزه توسط نهاد «طبقه‌بندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی» (IPC) منتشر شد، استانی که یکی از پنج منطقه نوار غزه است، جایی که اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ نزدیک به ۶۲ هزار و ۲۰۰ فلسطینی را به شهادت رسانده است.

در این جنایات حتماً کشورهایی که در این منطقه سکوت را به حق‌طلبی ترجیح داده‌‌اند، شریک هستند. هر چند که فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی طرح اسرائیل بزرگ توسط نتانیاهو را محکوم کرده و بر حق تاریخی مردم فلسطین در تأسیس دولت مستقل تأکید کرده اما در عمل کشورهای عربی منطقه همچنان حامی اسرائیل هستند. حمایت کشورهای عربی از رژیم صهیونیستی هر روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند.

«محمد البخیتی» عضو دفتر سیاسی انصارالله به تازگی در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: برخی از کشورهای عربی موشک‌ها و پهپادهای ما را رهگیری کرده‌اند، همچنان که پیش‌تر موشک‌ها و پهپادهای ایرانی را رهگیری کردند. این کشورها هنوز هم یمن را محاصره می‌کنند، اما با وجود رنج و مشقتی که می‌کشیم، این امر ما را از انجام وظیفه جهادی معاف نمی‌سازد.

انتهای پیام/