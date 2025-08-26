به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، محسن برمهانی، معاون سیما، با همراهی سردار سعید منتظرالمهدی، معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا، مهدی نقویان رئیس مرکز سیما فیلم و محمدرحیم لیوانی مدیرکل دفتر فیلمنامه رسانه ملی، از مراحل ساخت سریال تلویزیونی «الگوریتم» بازدید کردند. در این بازدید، جمعی دیگر از مدیران ستادی سیما نیز حضور داشتند.

سریال «الگوریتم» به کارگردانی بیژن میرباقری و تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفری در مرکز سیمافیلم در حال تولید است. این مجموعه تلویزیونی با نویسندگی آرش قادری، در ژانر (گونه) حادثه‌ای ـ پلیسی ساخته می‌شود و به موضوع تأمین مالی گروه‌های تروریستی و همکاری نهادهای امنیتی و پلیس در مقابله با این پدیده می‌پردازد.

برمهانی در جریان این بازدید، «الگوریتم» را یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های پلیسی تلویزیون خواند و افزود: این سریال نمونه‌ای از همکاری قرارگاهی میان نیروی انتظامی و سازمان صداوسیماست و انتظار می‌رود هم‌زمان با هفته نیروی انتظامی روی آنتن برود.

سردار منتظرالمهدی نیز با اشاره به پیشرفت حدود ۸۰ درصدی فیلمبرداری این مجموعه گفت: «الگوریتم» یک بیگ‌پروداکشن است که در چند کشور خارجی و استان‌های مختلف ایران فیلمبرداری شده و علاوه بر قصه جذاب پلیسی، کارکرد آموزشی و پیشگیرانه برای شهروندان خواهد داشت.

از جمله بازیگران این سریال می‌توان به امیرعلی دانایی، امیرکاوه آهنین‌جان، سولماز غنی، علیرضا رئیسی، مهدی زمین‌پرداز و وندا جعفری اشاره کرد.

گفتنی است در این بازدید جمعی دیگر از مدیران ستادی سیما از جمله علی خرم (مدیر کل صیانت و حفاظت سیما)، سعید سلطانی (مشاور اجرایی و رییس دفتر معاون سیما) و حامد فاتحی (مدیر روابط عمومی و رسانه های نوین معاونت سیما) نیز حضور داشتند.

