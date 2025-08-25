اجرای «الیور توئیست» در استادیوم تنیس
سیامک انصاری با یاد آتیلا پسیانی، نقش «برانلو» را در نمایش «الیور توئیست» بازی میکند.
به گزارش ایلنا، سیامک انصاری با یادآوری خاطره حضور ماندگار آتیلا پسیانی، نقش «برانلو» را در موزیکال «الیور توئیست» بازی میکند.
این نقش پیشتر و در دور قبلی اجرای این نمایش توسط زندهیاد آتیلا پسیانی ایفا شد؛ بازیگری که تاثیر بسزایی در شکل گیری این پروژه نمایشی در سال ۱۳۹۶ داشت.
همچنین مونا صوفی در نقش (خانم ساوربری)، سارا پارسایی (دخترک فلوت نَواز)، سردار سرمست (نواگَرد)، محمد امین پازُکی (جوکر)، مارال قادری (خانم بامبل)، سایه پارسایی (شارلوت)، ساره همزه (ماری)، پرهام موحدی (پُل) و نازنین قلیپور (بث) با این پروژه همکاری دارند.
«جلیل کیا» (تهیه کننده نمایش موزیکال الیور توئیست) درباره محل اجرای این پروژه گفت: «اجرای جدید نمایش «الیور توئیست» در استادیوم تنیس مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب روی صحنه میرود.
او با اشاره به روند آمادهسازی پروژه از بهمن ماه سال گذشته، افزود: دو بازیگر نوجوان مستعد «پرهام غلاملو و آرشام جهان پناه» ایفاگر نقش «الیور توئیست» هستند که در شبهای مختلف روی صحنه میروند.
گروه نمایشگران، سایر بازیگران کودک نوجوان و زمان بلیتفروشی نمایش موزیکال «الیور توئیست» بهزودی اعلام میشود.
«الیور توئیست» به کارگردانی حسین پارسایی و تهیهکنندگی جلیل کیا مهر ماه ۱۴۰۴ در استادیوم تنیس مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب میزبان علاقمندان به تئاتر موزیکال در ایران خواهد بود.