خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آیین پاسداشت ایرج راد در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود

آیین پاسداشت ایرج راد در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود
کد خبر : 1676987
لینک کوتاه کپی شد.

آیین پاسداشت ایرج راد از پیشکسوتان هنر تئاتر، سینما و تلویزیون ایران، به همراه رونمایی از فیلم مستند «نقش‌های آقای راد» در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، آیین پاسدداشت ایرج راد از پیشکسوتان هنر تئاتر، سینما و تلویزیون ایران، به همراه رونمایی از فیلم مستند «نقش‌های آقای راد»، روز دوشنبه ۳ شهریورماه ساعت ۱۸ با مشارکت شبکه مستند و با حضور جمعی از هنرمندان و چهره‌های فرهنگی و هنری در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

 در این مراسم علاوه بر پاسداشت مقام استاد ایرج راد، از پرتره این هنرمند پیشکسوت و فیلم مستند «نقش‌های آقای راد» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی ابوالفضل توکلی نیز رونمایی می‌شود؛ این فیلم روایتی از سال‌ها فعالیت هنری این هنرمند مطرح کشور است.

سخنرانی مدیر شبکه مستند و جمعی از هنرمندان از جمله گوهر خیراندیش، هادی مرزبان، سعید امیرسلیمانی، عزت‌الله رمضانی‌فر، قطب‌الدین صادقی، ناصرممدوح و ...، اهدای لوح و تندیس شبکه مستند به ایرج راد، پخش فیلم مستند «نقش‌های آقای راد» و امضای پوستر برنامه، از جمله بخش‌های مختلف این آیین است.

ایرج راد (اکبر حسنی‌راد) بازیگر، کارگردان و نویسنده شناخته‌شده ایرانی، متولد ۷ اردیبهشت ۱۳۲۴ در بروجرد، دارای مدرک کارشناسی نمایش از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر از دانشگاه کاردیف ولز است. او در حوزه‌های مختلف هنری از جمله بازیگری در سینما، تئاتر و تلویزیون، کارگردانی، نویسندگی، و حتی تهیه‌کنندگی فعالیت داشته و سابقه‌ی تدریس در دانشگاه‌های معتبر را نیز در کارنامه‌ی خود دارد. 

ایرج راد به عنوان یکی از پیشکسوتان هنر تئاتر، سینما و تلویزیون ایران شناخته می‌شود ودر بیش از ۳۰ سریال و تله‌تئاتر تلویزیونی و فیلم‌های سینمایی نقش‌آفرینی کرده است، از جمله نقش پدر «مریم» در سریال محبوب «در پناه تو» و نقش ناصرالدین شاه در سریال «سال‌های مشروطه».
این هنرمند  در کنار بازیگری، تجربه کارگردانی نمایش های بسیاری مانند «جانشین»، «دکتر فاستوس»، «دکتر کئوک»، «مهاجران»،‌ «ماهایان کوشیار»، «شاهراه و دکتر فاستوس» و سابقه تدریس در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه نبی اکرم تبریز و مکتب خانه هنر را نیز در کارنامه هنری خود دارد.

حضور در این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است و برای شرکت در آن می‌توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه و برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۲۲۸۷۲۸۱۸ تماس بگیرند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور