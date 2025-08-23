به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، آیین پاسدداشت ایرج راد از پیشکسوتان هنر تئاتر، سینما و تلویزیون ایران، به همراه رونمایی از فیلم مستند «نقش‌های آقای راد»، روز دوشنبه ۳ شهریورماه ساعت ۱۸ با مشارکت شبکه مستند و با حضور جمعی از هنرمندان و چهره‌های فرهنگی و هنری در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.



در این مراسم علاوه بر پاسداشت مقام استاد ایرج راد، از پرتره این هنرمند پیشکسوت و فیلم مستند «نقش‌های آقای راد» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی ابوالفضل توکلی نیز رونمایی می‌شود؛ این فیلم روایتی از سال‌ها فعالیت هنری این هنرمند مطرح کشور است.



سخنرانی مدیر شبکه مستند و جمعی از هنرمندان از جمله گوهر خیراندیش، هادی مرزبان، سعید امیرسلیمانی، عزت‌الله رمضانی‌فر، قطب‌الدین صادقی، ناصرممدوح و ...، اهدای لوح و تندیس شبکه مستند به ایرج راد، پخش فیلم مستند «نقش‌های آقای راد» و امضای پوستر برنامه، از جمله بخش‌های مختلف این آیین است.



ایرج راد (اکبر حسنی‌راد) بازیگر، کارگردان و نویسنده شناخته‌شده ایرانی، متولد ۷ اردیبهشت ۱۳۲۴ در بروجرد، دارای مدرک کارشناسی نمایش از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر از دانشگاه کاردیف ولز است. او در حوزه‌های مختلف هنری از جمله بازیگری در سینما، تئاتر و تلویزیون، کارگردانی، نویسندگی، و حتی تهیه‌کنندگی فعالیت داشته و سابقه‌ی تدریس در دانشگاه‌های معتبر را نیز در کارنامه‌ی خود دارد.



ایرج راد به عنوان یکی از پیشکسوتان هنر تئاتر، سینما و تلویزیون ایران شناخته می‌شود ودر بیش از ۳۰ سریال و تله‌تئاتر تلویزیونی و فیلم‌های سینمایی نقش‌آفرینی کرده است، از جمله نقش پدر «مریم» در سریال محبوب «در پناه تو» و نقش ناصرالدین شاه در سریال «سال‌های مشروطه».

این هنرمند در کنار بازیگری، تجربه کارگردانی نمایش های بسیاری مانند «جانشین»، «دکتر فاستوس»، «دکتر کئوک»، «مهاجران»،‌ «ماهایان کوشیار»، «شاهراه و دکتر فاستوس» و سابقه تدریس در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه نبی اکرم تبریز و مکتب خانه هنر را نیز در کارنامه هنری خود دارد.



حضور در این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است و برای شرکت در آن می‌توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه و برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۲۲۸۷۲۸۱۸ تماس بگیرند.

