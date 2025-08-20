برگزاری کارگاه نقاشیخط به یاد فرشچیان

خبرگزاری کار ایران
نگارخانه کلک خیال به مناسبت یادبود استاد محمود فرشچیان، کارگاه نقاشیخط قلمرخ را با تدریس زهرا مرادخانی در تاریخ ۳۰ مرداد ماه سال جاری برگزار می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، کارگاه نقاشیخط قلمرخ به یاد محمود فرشچیان در نگارخانه کلک خیال برگزار می‌شود.

این کارگاه توسط زهرا مرادخانی، مدرس خوشنویسی، در تاریخ ۳۰ مرداد ماه سال جاری از ساعت ۱۶ برگزار می‌شود. 

زهرا مرادخانی، متولد ۱۳۶۳ در تهران، از دوران راهنمایی به صورت حرفه‌ای خوشنویسی را زیر نظر استاد تاجیک آغاز کرد و در این دوره موفق به دریافت مدرک دوره عالی نستعلیق شد. وی همچنین زیر نظر استاد فلاح مدرک دوره ممتاز نستعلیق را کسب کرده و سال‌ها تجربه تدریس خصوصی و در مدارس را دارد. 

همکاری  استاد رضاخان، پدر نقاشی پشت شیشه، با مرداخانی، باعث شد تا او سبک نقاشیخط پشت شیشه را ابداع کند.

علاقمندان به شرکت در این کارگاه می‌توانند به نگارخانه کلک خیال واقع در فرهنگسرای اخلاق به نشانی خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان شهید کاظمی مراجعه کنند. این کارگاه فرصتی مناسب برای علاقمندان به هنر خوشنویسی و نقاشی است تا از تجربیات و دانش زهرا مرادخانی بهره‌مند شوند.

