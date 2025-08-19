خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دوبله فارسی «جاده یخی: انتقام» در نمایش خانگی منتشر شد

دوبله فارسی «جاده یخی: انتقام» در نمایش خانگی منتشر شد
کد خبر : 1675409
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم اکشن و ماجراجویانه «جاده یخی: انتقام» محصول ۲۰۲۵ آمریکا، با دوبله اختصاصی در نمایش خانگی منتشر شد.

به گزارش ایلنا، این فیلم به کارگردانی جاناتان هنزلی، کارگردان و فیلمنامه‌نویس آمریکایی که آثاری چون جان سخت ۳ و مجازاتگر را در کارنامه دارد، ساخته شده و بازیگرانی چون لیام نیسون، بینگ بینگ فن، میچالا باناس، ماهش جادو و برنارد کاری در آن نقش‌آفرینی می‌کنند.

در تیم دوبله این اثر، جمعی از صداپیشگان باسابقه و شناخته‌شده حضور دارند که از جمله می‌توان به محمود قنبری، تورج مهرزادیان، ایوب آقاخانی، مجتبی فتح‌اللهی، محمدرضا لبیب، محمد بهاریان، سعید پورشفیعی، مهرداد بیگ‌محمدی، سعید داننده، سورنا حدادی و وحید منوچهری اشاره کرد. همچنین افسانه پوستی، مریم شاهرودی، نغمه عزیزی و فاطمه صبا در بخش صداپیشگی زنان ایفای نقش کرده‌اند.

«جاده یخی: انتقام» داستان مردی به نام مایک را روایت می‌کند که برای پخش خاکستر برادر مرحومش به نپال سفر می‌کند. اما این سفر آرام، زمانی که او و راهنمای کوهنوردی‌اش با گروهی مزدور در یک اتوبوس گردشگری روبه‌رو می‌شوند، به کابوسی نفس‌گیر تبدیل می‌شود. مایک برای نجات جان خود، مسافران و حفاظت از سرزمین بومی روستاییان محلی، وارد نبردی مرگبار می‌شود.

دوبله فارسی این فیلم در استودیو ساند فیلم انجام شده است. مدیریت دوبلاژ بر عهده وحید منوچهری بوده و ترجمه اثر را محمد شریفی انجام داده است. همچنین محمد مصطفی‌زاده مسئولیت صدا، باند و میکس دوبله را برعهده داشته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور