دوبله فارسی «جاده یخی: انتقام» در نمایش خانگی منتشر شد
فیلم اکشن و ماجراجویانه «جاده یخی: انتقام» محصول ۲۰۲۵ آمریکا، با دوبله اختصاصی در نمایش خانگی منتشر شد.
به گزارش ایلنا، این فیلم به کارگردانی جاناتان هنزلی، کارگردان و فیلمنامهنویس آمریکایی که آثاری چون جان سخت ۳ و مجازاتگر را در کارنامه دارد، ساخته شده و بازیگرانی چون لیام نیسون، بینگ بینگ فن، میچالا باناس، ماهش جادو و برنارد کاری در آن نقشآفرینی میکنند.
در تیم دوبله این اثر، جمعی از صداپیشگان باسابقه و شناختهشده حضور دارند که از جمله میتوان به محمود قنبری، تورج مهرزادیان، ایوب آقاخانی، مجتبی فتحاللهی، محمدرضا لبیب، محمد بهاریان، سعید پورشفیعی، مهرداد بیگمحمدی، سعید داننده، سورنا حدادی و وحید منوچهری اشاره کرد. همچنین افسانه پوستی، مریم شاهرودی، نغمه عزیزی و فاطمه صبا در بخش صداپیشگی زنان ایفای نقش کردهاند.
«جاده یخی: انتقام» داستان مردی به نام مایک را روایت میکند که برای پخش خاکستر برادر مرحومش به نپال سفر میکند. اما این سفر آرام، زمانی که او و راهنمای کوهنوردیاش با گروهی مزدور در یک اتوبوس گردشگری روبهرو میشوند، به کابوسی نفسگیر تبدیل میشود. مایک برای نجات جان خود، مسافران و حفاظت از سرزمین بومی روستاییان محلی، وارد نبردی مرگبار میشود.
دوبله فارسی این فیلم در استودیو ساند فیلم انجام شده است. مدیریت دوبلاژ بر عهده وحید منوچهری بوده و ترجمه اثر را محمد شریفی انجام داده است. همچنین محمد مصطفیزاده مسئولیت صدا، باند و میکس دوبله را برعهده داشته است.