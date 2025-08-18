خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیان خاطره‌ای از زنده‌یاد فرشچیان از زبان دختر برادر؛

طاقت چکش خوردن به مرقد امام حسین (ع) را ندارم

طاقت چکش خوردن به مرقد امام حسین (ع) را ندارم
کد خبر : 1675135
لینک کوتاه کپی شد.

مراسم تشییع محمود فرشچیان استاد نگارگر ایرانی امروز دوشنبه بیست و هفتم مردادماه در شهر اصفهان برگزار شد.

به گزارش ایلنا،  مراسم بزرگداشت و تشییع محمود فرشچیان (نگارگر و مینیاتوریست) ساعاتی قبل در شهر اصفهان برگزار شد. 

سیدعباس صالحی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی)، مهدی محمدی (معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها) و نیکنام حسینی‌پور (مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ)  برخی از مسئولانی بودند که به اتفاق خانواده زنده‌یاد فرشچیان در این رویداد حضور داشتند. 

 فرزند برادر   محمود  فرشچیان در این مراسم به بیان خاطراتی از پدرش پرداخت. 

 

 

او بیان کرد: آن زمان راه کربلا مثل امروز باز نبود و همه نمی‌توانستند به‌راحتی بروند. نزدیکان و دوستان مدام به من زنگ می‌زدند و خواهش می‌کردند که از استاد بخواهم اگر برای نصب ضریح عازم کربلا شدند، آن‌ها را هم همراه ببرند. من معمولاً سعی می‌کردم وقت ایشان را نگیرم، اما یک روز ناچار شدم موضوع را مطرح کنم. گفتم: «استاد، خیلی‌ها می‌گویند اگر قرار است برای نصب ضریح به کربلا بروید، اجازه دهید آن‌ها هم همراهتان بیایند.»

ایشان لحظه‌ای فکر کردند و گفتند: «من برای نصب ضریح به کربلا نمی‌روم. چون طاقت ندارم ببینم یا حتی بشنوم که چکشی به قبر امام حسین(ع) بخورد. به همین دلیل، ضریح را آماده می‌کنم و تقدیم می‌کنم، اما خودم نمی‌روم آنجا که شاهد این صحنه باشم؛ مبادا ببینم هنگام برداشتن ضریح قدیمی و نصب ضریح جدید، ضربه‌ای به قبر امام حسین(ع) زده شود.»

من هم گفتم: «چشم، پس اگر این‌طور است، پاسخ همه را می‌دهم.» و واقعاً سال‌هاست این جمله در ذهنم مانده که او با چه اخلاص و روح بزرگی چنین تصمیمی گرفت و از چه چیزی گذشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور