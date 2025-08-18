به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای بیتافیلم، فیلم سینمایی «کوسه» به کارگردانی علی عطشانی و تهیه‌کنندگی علی عطشانی و سید محمد احمدی، پس از گذشت چهار سال از زمان ساخت، موفق به اخذ پروانه نمایش شده و در شهریورماه روی پرده سینماهای سراسر کشور خواهد رفت.

پخش داخلی این فیلم را موسسه فیلمیران بر عهده دارد.

فیلمبرداری «کوسه» در ایران و ترکیه انجام شده است و مهدی هاشمی، مهران احمدی، سیما تیرانداز، بهناز جعفری، ریحانه پارسا، محمدجواد جعفرپور، مهران رجبی، بهراد خرازی، مهسا کامیابی، مجید مهین دوست، احمدرضا موسوی، آن ماری سلامه از لبنان و آسیا تاشکین از ترکیه با حضور پژمان جمشیدی مجموعه بازیگران این فیلم کمدی هستند.

عوامل اصلی این فیلم عبارتند از: کارگردان: علی عطشانی، تهیه‌کننده: علی عطشانی و سید محمد احمدی، مجری طرح: سعید پاکستانی، بیتا فیلم تهران، مدیر پروژه: پیمان جلالی، تهیه‌کننده اجرایی: مرتضی رحیمی، نویسنده: پیمان عباسی، مدیر فیلمبرداری: محمود عطشانی، طراح صحنه و لباس: مجید علی‌اسلام، صدابردار: محمد شاهوردی، طراحی و ترکیب صدا: نادر بادامچی، طراح چهره‌پردازی: امید گلزاده، چهره‌پرداز: فرزانه زردشت، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: وحید مهین‌دوست، جانشین تهیه‌کننده: مرتضی نوربخش، موسیقی: پوریا حیدری، اصلاح رنگ: فربد جلالی، پشتیبانی فنی: حیدر احسانی، مدیر تولید: سعید دلاوری، دستیار اول فیلمبردار: مهدی حسینی، مدیر تبلیغات: سید محمدصادق لواسانی، عکاس و کارگردان فیلم پشت صحنه: زنده‌یاد بابک برزویه، هماهنگی تولید ترکیه: آرتین امینی پویا و شاهین وفا، مشاور رسانه‌ای و مدیر روابط عمومی بیتافیلم: مریم قربانی‌نیا، پخش ایران: فیلمیران، پخش بین‌الملل: امریکن برایتلایت فیلم پروداکشنز.

