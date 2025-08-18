به گزارش خبرنگار ایلنا، شخص نتانیاهو و دار و دسته‌اش به معنای درست کلمه صهیون در فلسطین اشغالی به انحاء مختلف شامل بمباران، حملات موشکی، قوای نظامی تک تیرانداز و شکنجه، هر دقیقه و ثانیه درحال نقضِ حقوق بشر هستند و به اتفاق؛ مشغول نسل‌کشی. اما این تنها کاری نیست که آن‌ها متخصص انجام آن هستند. صهیونیست‌ها که از قضا در ظاهر بسیار مذهبی و موظف به انجام مناسک یهودیتِ منحرف هستند، در عرصه اجتماعی هم از هیچ جنایتی فروگذار نیستند. آن‌ها سالهاست که در سرزمین‌های اشغالی پا را از عرضه زنان و دخترانی که از کشورهای مختلف قاچاق شده و برای فروش در ویترینِ فروشگاههای زنجیره‌ای سرزمین‌های اشغالی با برچسب‌های قیمتی مختلف به معرض نمایش گذاشته می‌شوند، فراتر گذاشته و در دیگر کشورهای نیز بساط تجاوز و فریب و آزار را حتی نسبت به کودکان و دخترانِ کم سن و سال برای خود گسترانده‌اند. این قومِ سراسر نکبت؛ نه تنها در کشور اشغالی فلسطینیان؛ بابتِ قاچاق رسمی دختران و زنان هیچ محدودیتی ندارند؛ که وقتی اقدام به تجاوز به کودکی در کشورهای دیگر می‌کنند، هیچ قانونی جلودارشان نیست درست مانند قانونِ آمریکا که نتوانست مانع آن‌ها شود آنهم در جریان کاری که تام آرتیوم الکساندروویچ (رئیس بخش داده‌ها و هوش مصنوعی دولت اسرائیل) انجام داد و برایش هیچ اتفاقی نیفتاد!

این صهیونیست که از نزدیکان نتانیاهو محسوب می‌شود _ البته بدون اینکه از مصونیت دیپلماتیک برخوردار باشد _، پس از آنکه به اتهام فریب یک کودک آمریکایی به صورت آنلاین برای تجاوز به او در لاس وگاس، نوادا توسط گروه ویژه جرایم کودکان ایالت نوادا ردیابی و به زندان افتاد، تنها پس از چند ساعت آزاد شد، بدون هیچ محاکمه‌ای یا وثیقه‌ای! او به سرزمین‌های اشغالی بازگشت و مقامات آمریکایی هم هیچ توضیحی درباره اتفاقی که برای یکی از شهروندانشان افتاده بود، ندادند!

اما رسوایی‌های اخلاقی فقط دامن زنان اروپای شرق، آسیا و عربِ قاچاق شده به سرزمین‌های اشغالی را نمی‌گیرد، حتی آن‌ها که در نظام مشغول خدمت هستند مانند دیگر زنان به آسانی یا به تن‌فروشی واداشته می‌شوند یا مورد تجاوز همکاران خود قرار می‌گیرند درست مانند اتفاقی که برای یک نظامیِ زن ازسوی یک افسر پزشک نظامی اسرائیلی که در یک پادگان نظامی در شمال فلسطین اشغالی خدمت می‌کرد، افتاد تنها به این دلیل که زن‌ها بخشی از لوازمِ آسایشِ صهیون هستند.

شاید بتوان صراحتا گفت امروز قوم صهیون؛ همزمان بی‌اخلاق‌ترین و خون‌ریزترن قومی هستند که به خباثت و سفاکی خود می‌بالند! می‌توان این حد از سبوعیت را در گفته‌های این ژنرال صهیونیست آشکارا دید: اهارون حالیوا (ژنرال صهیونیست) در مطلبی که شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی آن را گزارش کرد، می‌گوید: نتانیاهو بزدل است و در آزمون شکست خورده است، هرکسی که دوره ۷ اکتبر مسئولیتی داشت باید کنار برود و جا را برای دیگران باز کند. بعد از ۷ اکتبر اسرائیل باید دست به قتل‌عام می‌زد، کشتن ۵۰ هزار فلسطینی به این معنی است که در مقابل هر اسرائیلی کشته شده در ۷ اکتبر یک هزار فلسطینی کشته شدند، فرقی هم نمی‌کند که آن‌ها کودک یا زن باشند. این امری ضروری و لازم برای نسل‌های آینده است. اسرائیل باید برای نسل‌های بعدی فلسطینیان از آن‌ها زهره چشم می‌گرفت. اما نتانیاهو در کشتار مردم فلسطین کم‌کاری می‌کند.

از نگاه این صهیونیست؛ شیوه کنونی نسل‌کشی و تخریب سرزمین که با سرعتی بی‌نظیر در تاریخ جهان امروز در حال اجراست، پاسخگوی نیازِ یهودیان به خونریزی نیست. پس اگر ارتش در راستای اجرای طرح کوچاندن اجباری مردم شهر غزه و اشغال این شهر، طی ۶ روز اخیر ۴۰۰ منزل را در این منطقه تخریب کرده، این نه تمام توانِ ارتش است و نه تمام مسئولیتی که از او انتظار می‌رود.

صهیونیست دیگری نیز در کانال ۱۳ اسرائیل، در قامت یک تحلیلگر می‌گوید: می‌خواهم همه آن‌ها را بیرون کنم تا آخرین نفر همه را ریشه‌کن کنم. می‌گویی چه کسی را می‌خواهی ریشه‌کن کنی؟ الان بهت می‌گویم چه در سر دارم. حتی یک نفر، یک درخت و نه یک خانه نباید باقی بماند. اگر می‌توانستم ماهی‌های دریا را هم مسموم می‌کردم.

این یعنی هرچند نتانیاهو یهود را به خشونت و جنایت بیشتر دعوت می‌کند اما هنوز صهیون راضی نشده است. نباید فرصت را از دست داد… اسموتریچ (وزیر دارایی) درست می‌گوید آن وقت که از طرح جدید شهرک‌سازی رونمایی می‌کند: وضعیت جدید به صورت نهایی ایده تشکیل یک کشور فلسطینی را زیر خاک دفن خواهد کرد زیرا دیگر چیزی برای به رسمیت شناختن وجود نخواهد داشت.

بله؛ دیگر چیزی برای به رسمیت شناختن وجود نخواهد داشت وقتی ماشین کشتار برای همیشه روشن بماند. به همین منظور هم کابینه اسرائیل در حال آماده شدن برای موافقت نهایی با پروژه E۱ طی هفته آینده است. این پروژه طرحی برای ساخت شهرک‌های صهیونیست‌نشین در منطقه بین قدس شرقی و شهرک معاله آدومیم است و این از اولین اقدامات برای شکل‌دهی اسرائیل بزرگ(!) است که نتانیاهو درباره آن صحبت کرده.

ایده «اسرائیل بزرگ» از تلاش برای پاکسازیِ قومیِ فلسطنیان آغاز شده و با تصاحبِ سوریه و حمله به لبنان ادامه یافته و با نقشه‌هایی که برای عراق، عربستان، مصر، اردن و کویت در راه است، عملی خواهد شد. اسرائیل باید بتواند با تجمیع منابع کشورهای در خدمت خود، کنترل ۵۰۰ میلیارد بشکه نفت جهان _ معادل ۲۹ درصد از کل ذخایر نفت دنیا، ۷ درصد از ذخایر گاز دنیا و با رفتن به سوی کانال سوئز و خط لوله سومد، تجارت دریایی ۱۲ درصد از نفت دنیا _ را در اختیار بگیرد.

باید عرصه قدرت‌نمایی کامل شود، تجاوز و کشتار و اشغال کافی نیست، باید تحقیر هم به این پروژه افزوده شود. برای همین هم سراغ زندانی‌ها می‌رود. قرار است سیرکِ بزرگی از اشغال و خشونت و تحقیر و آدم‌کشی و تجاوز راه افتاده باشد و در این میان اگر یکی از مهره‌های سیرک سر جای خودش نباشد، صهیون؛ گناهِ مجریان را نخواهد بخشید. پس ایتامار بن‌گویر (وزیر امنیت داخلی) باید خود را برای یک ملاقات آماده کند. او در زندان با شخص مهمی دیدار دارد: مروان برغوثی، عضو مهم جنبش فتح و سرشناس‌ترین زندانی فلسطینی.

بن گویر باید جملات مهمی را به او بگوید: تو برنده نخواهی شد. کسی که با مردم اسرائیل درگیر شود، کسی که فرزندان ما را بکشد، کسی که زنان ما را بکشد، ما او را نابود خواهیم کرد. شما باید این را در طول تاریخ می‌فهمیدید.

اما در این میان باید شکوه کرد از ساکنان سرزمین‌های اشغالی که وزوزکنان خوابِ راحت را از صهیون و مجریان طرح‌های بلندپروازانه او ربوده‌اند. آن‌ها در شهرهای مختلفی که صهیون به آن‌ها هدیه کرده است(!)، تجمع کرده، راه‌ها را می‌بندند، اعتراض می‌کنند، کار را به خشونت و درگیری می‌کشانند، مقابل خانه وزرا می‌روند و از آزادی زندانیان و پایان جنگ حرف می‌زنند. گویا هنوز نمی‌دانند که همه چیز خود را از همین جنگِ ۷۰ساله دارند، اگر نسل‌کشی فلسطینی‌ها نبود آن‌ها هنوز در اروپا آواره بودند!

این موضوع را حتی خاخامِ اعظم پیشین و عضو شورای حاخام‌های شاس هم نمی‌داند. آنقدر بی‌اطلاع است که نتانیاهو را «ملحد» توصیف می‌کند و به سیاستمداران حریدی توصیه می‌کند که به او اعتماد نکنند.

اگر کارشکنی‌ها و نمک‌ناشناسی‌های داخلی را کنار بگذاریم، دیگر آنچه در جهان می‌گذرد برای صهیون جای نگرانی ندارد. اعتراض مردم در هر کشوری ولو دوستانی چون آمریکا، انگیس و فرانسه، کاری از پیش نخواهد برد. مهم سیاستمداران آن‌هاست که دست در دست صهیون دارند و در ملاقات و قراردادها به گرمی آن را می‌فشارند همراه با یک لبخند عمیق و پررنگ. مردم هم، آن‌ها که دوست یهود باشند، سال‌ها بعد ارزشِ کار صهیون و خدمتی که به کشورهای غربی و آمریکا کرده را درخواهند یافت. فقط در این میان باید کاری برای خرمگس‌های معرکه کرد: فرانچسکا آلبانیز همان گزارشگر ویژه سازمان ملل…

اسمش هم صهیون را عصبانی می‌کند. خصوصا گزارش اخیرش که در آن پا را از حد خود خیلی فراتر گذاشته و از حماس جرم‌زدایی کرده است.

فرانچسکا آلبانیز: باید از توصیف حماس به‌عنوان «قاتل» دست برداریم چراکه این جنبش بر اساس یک روند دموکراتیک به عنوان قدرت حاکم در غزه انتخاب شده است. حماس تنها یک تشکیلات مسلح نیست، بلکه یک نهاد سیاسی است که در انتخابات سال ۲۰۰۵ پیروز شد و مؤسسات مدنی و خدمات عمومی مانند مدارس و بیمارستان‌ها را تأسیس کرده است. لذا با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) باید به عنوان یک سازمان سیاسی با جناح نظامی رفتار شود، نه یک «گروه تروریستی.

باید کاری کرد، البته او تحریم شده، تهدید شده، اما هنوز دارد برای فلسطینی‌ها کار می‌کند. لازم است که برکنار شود. ایالات متحده هم به اندازه کافی از او عصبانی است. شاید لازم باشد او را هم در آینده‌ای نه چندان دور به فهرست ترورهای لازم برای بقای صهیون اضافه کرد. باید دید صهیون چه فرمانی صادر می‌کند...

باید ملاقات دیگری با دوستا‌ن در ایالات متحده انجام شود. درست مانند آنچه تاکنون روال بوده. بعد از یکی از همین ملاقات‌ها بود که وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد صدور تمام ویزاهای مسافرتی برای افراد اهل غزه را متوقف می‌کند و چه سخت است وقتی سفر به آمریکا غیرممکن شود آنهم برای فلسطینیِ گرسنه مانده در غزه، چون اصلا آرزوی رفتن به آمریکا، او را به جنگ با صهیون واداشته است!

از کشورهای دیگر هم خبرهای خوبی می‌رسد، برخی سران که دقیقا کنار صهیون ایستاده‌اند، برخی با چراغ سبزِ صهیون گهگاه انتقادهایی می‌کنند اما راه‌های تجاری و پولی صهیون را همچنان بازنگاه می‌دارند، دیگران هم از ترس در لانه‌های خود خزیده‌اند و به فکر آن هستند که چند صباح دیگر بر صندلی ریاست بمانند و پول به جیب بزنند. می‌ماند ایران و یمن و لبنان... باید برای آنها کاری کرد... باید مردمانشان، حاکمانشان و فرزندانشان را سر جای خود نشاند... البته که صهیون برای همه آنها برنامه‌ دارد...

صهیون برای همه چیز برنامه دارد و بابت این صحنه‌ها:

لحظاتی دردناک از تمام شدن غذا در یکی از مراکز امداد غزه

وداع با شیرخواره‌ای که همراه پدر و مادرش در حملهٔ اسرائیل به‌شهادت رسید

می‌گوید که نگران نیست و ترسی از این اعتراض‌ها ندارد:

_ مردم انگلیس همچنان در خیابان‌ها علیه اسرائیل و در حمایت از غزه دست به تظاهرات می‌زنند.

_ تجمع‌کنندگان در منچستر انگلیس در حمایت از فلسطین خواستار اخراج اسرائیل از فیفا شدند.

_ هزاران نفر در نیویورک با شرکت در تظاهرات حامی فلسطین خواستار پایان گرسنگی مردم غزه شدند.

_ هزاران معترض ضد اسرائیل خیابان‌های منهتن میدتاون را پر کردند.

_ اهالی مراکش در شهر طنجه در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه دست به تظاهرات زدند.

_ مردم کلمبیا در اعتراض به اقدامات اسرائیل به خیابان‌ها آمدند.

_ مردم کره‌جنوبی در حمایت از مردم غزه به خیابان‌ها آمدند.

_ در «زاربروکن» آلمان تظاهرات همبستگی با غزه و فلسطین برگزار شد.

_ دانشجویان دانشگاه کلمبیا به اقدامات اسرائیل اعتراض کردند.

اما این پایانِ ماجرا نخواهد بود. چراکه جنونِ صهیون به زودی به پایان خواهد رسید و جهان عاری از نحوستِ صهیون خواهد شد. همانگونه که رهبر انقلاب سال‌ها پیش فرمودند: نباید شک کرد که شجره‌ خبیثه‌ اسرائیل که «اجتثت من فوق الارض مالها من قرار»، هیچ پایه و پایگاه و استمراری نخواهد داشت و بی‌شک نابود خواهد شد.

انتهای پیام/