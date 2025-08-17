به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه سینماشهر، اجرای طرح «سه‌شنبه‌های نیم‌بها» در سینماهای کشور به سنتی محبوب برای مخاطبان تبدیل شده است. تازه‌ترین آمارها از فروش و تعداد مخاطبان‌ در سال جاری نشان می‌دهد که این طرح نه‌تنها توانسته خانواده‌های بیشتری را به سالن‌های سینما بکشاند، بلکه باعث رونق حداکثری سالن‌های سینما در سراسر کشور شده است. به گونه‌ای که مطابق با آمار احصا شده از مجموعه‌ها و پردیس‌های سینمایی در سراسر کشور، در مجموع ۲۰ روز سه‌شنبه از ابتدای سال تاکنون، حدودا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار مخاطب به تماشای فیلم‌های حاضر در سبد اکران نشسته‌اند.

«فروردین»؛ شروع پرقدرت سال جدید با استقبال مخاطبان

در فروردین‌ماه، همزمان با نوروز و آغاز اکران‌های تازه، اجرای طرح فروش بلیت نیم بها در روز سه شنبه باعث شد تا در مجموع و در روزهای پنجم، دوازدهم، نوزدهم و بیست‌و‌ششم فروردین ماه، بیش از ۶۳۰ هزار نفر به تماشای فیلم‌های روز سینمای ایران بنشینند. اوج این استقبال در ۲۶ فروردین‌ماه رقم خورد. روزی که ۱۹۱ هزار و ۸۲۴ نفر به سینما رفتند و گیشه‌ها را گرم کردند.

«اردیبهشت»؛ عبور از مرز ۹۰۰ هزار مخاطب

در طول پنج روز سه‌شنبه حاضر در دومین ماه سال، سینماهای سراسر کشور پذیرای بیش از ۹۰۰ هزار مخاطب بودند. آماری که نشان می‌دهد اجرای طرح فروش بلیت نیم‌بها در این روز، نقش مهمی در جذب مخاطبان به سالن‌های سینما داشته است. بیشترین میزان استقبال مخاطبان در دومین ماه سال نیز در تاریخ دوم اردیبهشت‌ماه و با ثبت ۱۹۵ هزار و ۵۴۶ نفر مخاطب رقم خورده است.

«خرداد»، حفظ روند استقبال مخاطبان با وجود جنگ تحمیلی و مناسبت‌های مذهبی و ملی

در خردادماه، همزمانی برخی روزها با مناسبت‌های ملی و مذهبی و همچنین وقوع جنگ در نیمه دوم این ماه، باعث کاهش نسبی تعداد مخاطبان شد، اما همچنان بیش از ۵۰۰ هزار نفر در سومین ماه سال به سینما رفتند. در روز ۱۳ خرداد آمار استقبال ۱۶۶ هزار و ۷۷۰ مخاطب به ثبت رسید و بدین ترتیب این روز به لحاظ تعداد تماشاگر، در صدر سه‌شنبه‌های نیم‌بهای خردادماه قرار گرفت.

«تیر»، نیاز به نشاط عمومی و استقبال بیش از ۵۰۰هزار مخاطب

تیرماه برای جامعه ایران ماهی پرتنش بود؛ چراکه وقایع مربوط به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه فضای عمومی کشور را تحت‌تأثیر خود قرار داده بود. این شرایط باعث شد آمار مخاطبان سه‌شنبه‌های نیم‌بها در مقایسه با ماه‌های قبل با نوسان همراه باشد. با این حال، در پایان ماه بار دیگر سینما توانست مخاطبان زیادی را به سالن‌ها بکشاند؛ به‌گونه‌ای که در سه‌شنبه های این ماه نیز در مجموع بیش از ۵۰۰ هزار نفر راهی پردیس‌ها و مجموعه‌های سینمایی در سراسر کشور شدند و تنها در روز ۳۱ تیرماه، ۲۰۳ هزار و ۶۹۶ مخاطب از فیلم‌ها استقبال کردند.

«مرداد»؛ استقبال از سینمای اجتماعی و سیر صعودی مخاطبان سینما

با شروع مرداد و آغاز اکران فیلم‌های تازه‌ای همچون «زن و بچه»(سعید روستایی) و «مرد عینکی»(کریم امینی) و همچنین تداوم اکران فیلم پرمخاطب «پیر پسر»(اکتای براهینی)، بار دیگر میزان استقبال مخاطبان از آثار سینمای ایران سیر صعودی به خود گرفت. با وجود اینکه هنوز یک سه‌شنبه دیگر از این ماه باقی مانده، اما تا کنون نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر در سه‌شنبه‌های مردادماه راهی سینماها شده‌اند.

آمارها نشان می‌دهد «سه‌شنبه‌های نیم‌بها» تنها یک طرح تخفیفی نیست؛ بلکه حالا به یک فرهنگ هفتگی برای سینما رفتن در ایران تبدیل شده است. بسیاری از خانواده‌ها، جوانان و حتی مخاطبانی که شاید در روزهای عادی کمتر به سینما می‌روند، حالا سه‌شنبه‌ها را برای تماشای فیلم‌های روز سینمای ایران انتخاب می‌کنند.

کارشناسان سینما بر این باورند که ادامه‌ی این سیاست می‌تواند ضمن رونق چرخه اقتصادی سینما، به رشد فرهنگ سینما رفتن در کشور نیز کمک شایانی کند.

