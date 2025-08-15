خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فراخوان طراحی پوستر جشنواره موسیقی فجر به‌زودی منتشر می‌شود

فراخوان طراحی پوستر جشنواره موسیقی فجر به‌زودی منتشر می‌شود
کد خبر : 1673942
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر چهل‌ویکمین دوره جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر، از برگزاری مسابقه طراحی پوستر این دوره و انتشار فراخوان آن خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، آرش امینی، دبیر چهل‌ویکمین دوره جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر، از برگزاری مسابقه طراحی پوستر این دوره و انتشار فراخوان آن خبر داد. 

 امینی با اشاره به جلسه خود با مهدی‌زاده، مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: با همکاری اداره‌کل هنرهای تجسمی، فراخوان طراحی پوستر چهل‌ویکمین دوره جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر منتشر خواهد شد و هنرمندان می‌توانند آثار خود را برای شرکت در این مسابقه ارسال کنند. 

وی افزود: این فراخوان به‌زودی اعلام می‌شود و مهلتی برای طراحی و ارسال آثار تعیین خواهد شد. اثر منتخب پس از داوری توسط استادان این حوزه به‌عنوان پوستر رسمی جشنواره معرفی و طراح آن به‌عنوان مدیر هنری انتخاب می‌شود. همچنین نمایشگاهی از آثار ارسال‌شده برگزار خواهد شد که جزئیات آن در روزهای آینده اطلاع‌رسانی می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور