فراخوان طراحی پوستر جشنواره موسیقی فجر بهزودی منتشر میشود
دبیر چهلویکمین دوره جشنواره بینالمللی موسیقی فجر، از برگزاری مسابقه طراحی پوستر این دوره و انتشار فراخوان آن خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، آرش امینی، دبیر چهلویکمین دوره جشنواره بینالمللی موسیقی فجر، از برگزاری مسابقه طراحی پوستر این دوره و انتشار فراخوان آن خبر داد.
امینی با اشاره به جلسه خود با مهدیزاده، مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: با همکاری ادارهکل هنرهای تجسمی، فراخوان طراحی پوستر چهلویکمین دوره جشنواره بینالمللی موسیقی فجر منتشر خواهد شد و هنرمندان میتوانند آثار خود را برای شرکت در این مسابقه ارسال کنند.
وی افزود: این فراخوان بهزودی اعلام میشود و مهلتی برای طراحی و ارسال آثار تعیین خواهد شد. اثر منتخب پس از داوری توسط استادان این حوزه بهعنوان پوستر رسمی جشنواره معرفی و طراح آن بهعنوان مدیر هنری انتخاب میشود. همچنین نمایشگاهی از آثار ارسالشده برگزار خواهد شد که جزئیات آن در روزهای آینده اطلاعرسانی میشود.