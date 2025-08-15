به گزارش ایلنا، نمایش گروهی نقاشی و مجسمه «گل» با آثار ایرج شافعی و جمعی از هنرمندان معاصر، تا ۲۹ مرداد در گالری کوین میزبان علاقه‌مندان هنرهای تجسمی است.

این رویداد با همکاری گالری سیحون و به کوشش زهرا شفیعی برگزار شده و شامل مجموعه‌ای متنوع از نقاشی‌ها و آثار هنری است که هر یک با برداشت و نگاه ویژه هنرمند، به مفهوم «گل» پرداخته‌اند.

نمایشگاه «گل» در گالری «کوین» با مدیریت کوین علیار برپاست و آثار شاخصی از هنرمندان معاصر

ایرج شافعی، جمشید حقیقت‌شناس، آرمان صداقت، الهام فاطمی، حسنیه رومی، حسین تمجید، مجید عسگری. ملیحه رسول‌پور، منصور نصرت‌نظامی، نعیمه رزاقی‌ساکت، سما انوشهر، شهناز اسکندری، نسرین حقیقی و محسن جمالی‌نیک را به نمایش گذاشته است.

در استیتمنت این نمایشگاه آمده است:

«در مجموعه‌ای با عنوان «گل» تلاش شده تا فراتر از ظاهر لطیف و زیبای گل‌ها، به معنای عمیق‌تری از حیات، شکنندگی و تداوم پرداخته شود.

گل، به عنوان نماد عشق، زایش، مرگ و بازآفرینی در فرهنگ‌های گوناگون ریشه دارد. در این آثار، هر گل بازتابی است از یک احساس، یک لحظه یا یک خاطره که در ذهن و جان ریشه دوانده است. رنگ‌ها، بافت‌ها و فرم‌ها در این مجموعه نه صرفاً برای بازنمایی طبیعت، بلکه برای گفت‌وگویی شخصی با بیننده انتخاب شده‌اند؛ دعوتی برای تأمل در زیبایی‌های گذرا و پیوند ناگسستنی انسان با طبیعت. این نمایشگاه سفری است از دل رنگ‌ها به درون معنا؛ از گل به جان. »

علاقمندان می‌توانند همه‌روزه به‌جز شنبه‌ها، از ساعت ۱۵ تا ۱۹ به گالری کوین، واقع در تهران، زعفرانیه، پسیان، کوچه سینایی، پلاک ۲۴ مراجعه و از این مجموعه دیدن کنند.

