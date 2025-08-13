«ریگ چاه» از روز جمعه در تالار قشقایی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی باشگاه تئاتر سوره، نمایش «ریگ چاه» به نویسندگی و کارگردانی علی پیمان و تهیه‌کنندگی امیرحسین شفیعی به عنوان دومین اثر باشگاه تئاتر سوره با حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران از جمعه ۲۴ مردادماه ساعت ۱۸ در تالار قشقایی مجموعه تئاترشهر روی صحنه می‌رود.

همچنین در آستانه آغاز اجراهای این نمایش که برگرفته از داستانی واقعی است و محسن قصابیان به عنوان مشاور کارگردان این اثر را همراهی می‌کند، از پوستر رسمی «ریگ چاه» با طراحی علیرضا خدامرادی رونمایی شد.

نمایش «ریگ چاه» یک کمدی تراژدی است که زندگی، آرزوها و سختی‌های شش سرباز مرزبانی را با نگاهی متفاوت برای مخاطب خود روایت می‌کند. در خلاصه داستان این اثر آمده است: «دنبال جهان بدون مرز بودیم، شدیم سرباز مرزبانی…»

لقمان قادری، فرتاش دوراندیش، نوید محسنیان، مهدی صمیمی، جلال محبی، علی پیمان، امید یوزی و محمد طالبی گروه بازیگران «ریگ چاه» را تشکیل می‌دهند.

عوامل این نمایش عبارتند از مجری طرح: محمدحسن درباغی فرد، طراح صحنه: سالار فصاحتی، علی پیمان، انتخاب موسیقی: فرتاش دوراندیش، دستیار کارگردان: ابولفضل نائینی، مدیر صحنه: یوسف کیانی، منشی صحنه: ملک تقی زاده، مدیر روابط عمومی: فاطمه شوقی، عکاس: پرتو جغتایی، امیر ناصری، پرویز گوهری راد.

